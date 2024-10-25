徐子淇被化妝師大爆貼地嗜好 某名媛家中從沒有化妝品

「千億新抱」徐子淇2006年與香港四大地產商恆基兆業創辦人李兆基兒子李家誠結婚，並育有兩女兩子，其後徐子淇便淡出幕前專心照顧家庭，生活變得相當低調。日前，徐子淇的星級化妝師鍾日華（Gary）就進駐小紅書，更大爆原來豪門少奶奶喜歡吃茶餐廳的食物。

Gary在小紅書分享了多張與徐子淇的合照，他寫道：「不敢相信我為徐子淇已化妝二十幾年！」相中見41歲的徐子淇保養得宜，五官標誌，充滿貴氣，有網民留言問徐子淇用的化妝品牌及保養心得，Gary的回覆，除大爆徐子淇的貼地嗜好，更指她在有任何派對的前一星期才開始keep fit，Gary 寫道：「其實她都是隨我用什麼都ok的。凍齡的秘密分享了可能她會生氣，但我偷偷說一點吧！就是要盡量吃美味的東西，吃得開心心情愉快自然更年青！她吃很多茶餐廳的！只在大派對前一星期才不吃，幸運的她真的可以一星期就瘦！」網民都大讚徐子淇得天獨厚，擁有天使的臉孔和fit爆的身材。