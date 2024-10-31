強抱小嶋陽菜狂粉正面照曝光　42歲台男遭移送　CCTV畫面流出

AKB48前成員小嶋陽菜，28日晚間遭「自稱台灣人」的狂粉強抱倒地。最新進展是嫌犯於30日遭檢方移送，正面照也曝光。而日媒也公布犯案當時的監視器畫面，原來他早在半小時前就在現場埋伏。
小嶋陽菜左轉進入建築物後馬上慌張走出
據《FNN》等日媒綜合報導，28日犯案當時監視器畫面曝光，在畫面左下角的小嶋陽菜，晚間九點多結束寫真集發售活動後，走出位於澀谷車站前的「SHIBUYA TSUTAYA」會場，當時的她已換上私服手持花束。
只見她左轉進入建築物後，馬上又慌張地走了出來，原來與嫌犯對到眼，查覺到不對勁趕緊掉頭。沒想到下一秒，嫌犯就從後面用雙手強抱，讓小嶋跟著他一起重摔在地。
看到這一刻，有幾名男性路人見義勇為，一擁上前將嫌犯雙手固定在背後壓制在地，警備員查覺到這一刻，也上前了解狀況，沒多久員警就獲報趕到現場。
男性狂粉自稱是台灣人
強抱小嶋陽菜的42歲男性狂粉，自稱是台灣人，到日本學語言。
而小嶋雖然沒有受傷，卻被嚇得不輕，也因此原定29日舉行的寫真集見面會也臨時喊卡。
據悉，嫌犯曾在小嶋活動上引發騷動，不管工作人員怎麼勸阻都沒用，也因此在今年8月，經紀公司曾向警視廳針對事件進行諮詢。
而28日晚間的活動，由於採取抽籤制，嫌犯沒辦法入場。但場外監視器拍到，嫌犯早在事發前半小時，就在會場外不斷來回走動，據日媒形容嫌犯「像是在尋找誰似的，模樣相當可疑」，後來正好遇到小嶋本人，便衝動緊抱她。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章