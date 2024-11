張致恒(Steven)和老婆區燕雯(雯雯)長期呻窮,早前Steven效法老友吳浩康做「職安真漢子」在地盤工作,還以為財政得以改善,豈料雯雯近日再度在社交網連環放負 ,作為四孩之母的她昨晚(31日)更表示連食物和奶都沒有了。

Steven 日前在IG限時動態分享到不同地點工作的情況,有網民估計他去了做渠務署外判雜工,主要係幫手封路、遞工具、收圍欄等工作,一日人工大約900蚊;與此同時,雯雯就在社交網放負表示糧期影響「又準備冇屋住」。相隔三天後,昨晚雯雯又再發功,她在IG限時動態以英文寫道:「I CAN NOT BREATHE ,I DON'T KNOW HOW TO MOVE ON, NO FOOD,NO MILK,HOW CAN GO ( 我無法呼吸,我不知道如何繼續前進,沒有食物,沒有牛奶 ,怎麼走下去。」似乎又再暗示一家人走到絕境。不過,今日一大清早8時,Steven 就表現積極,在IG限時動態求兼職工作:「想問下有冇星期日嘅part time工作,淨係星期日」