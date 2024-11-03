張曦雯與達哥爭霸電競巔峰 讚伍允龍反應快是電玩高手

張曦雯(Kelly )、達哥等，昨日於皇室堡出席零食Snickers的打機活動，兩位高手爭霸電競巔峰。今次活動選用CAPCOM上年新推出的格鬥名作《街頭霸王6 Street Fighter 6》作為對決項目，達哥本人是《街霸》系列的資深玩家，實戰中積累大量遊戲經驗，更製作過一系列教程視頻。早年因開台直播打機展露真性情的Kelly，表示《街霸》是她最喜歡的電玩遊戲之一。
達哥與Kelly首次同台對決，吸引不少遊戲愛好者和粉絲前來觀戰。對決活動中達哥以其精湛操作技術和豐富的遊戲經驗，展現作為一名知名遊戲主播的實力。而素有電競女神之稱的Kelly，亦展示出超強的遊戲技巧。
除了緊張刺激的對決環節外，達哥和Kelly還與現場幸運觀眾一起進行遊戲互動，讓觀眾們更近距離感受電競的魅力。達哥和Kelly亦大方分享此次對決感受，達哥表示：「開心終於可以同女神對決，佢真係好有實力㗎，比賽時反應勁快，打得好痛快，好想同佢再打多幾round，Kelly絕對是當之無愧的電競女神！」Kelly笑著回應： 「之前都有睇達哥的YouTube，學到唔少打機經驗，今次終於有機會同佢對打，佢好多技巧都令我眼界大開。」
不會放過任何一款新遊戲的Kelly稱，很喜歡暴力game，而且可以打贏男朋友，問她是否打遍TVB無敵手，她說：「呢個就唔知道，不過知道譚俊彥都鍾意打機，希望有機會一齊打一次。」Kelly又指，伍允龍打機都很厲害，因為試過和對方對打，讚伍反應非常快。
同場兩位更分享了打機的絕密秘技，達哥表示：「其實我YouTube已經同大家分享咗好多技巧，今日同大家share一個重中之重的秘訣，就係打緊機時擺條Snickers朱古力係隔籬，咁就可以方便我隨時補充返能量。」Kelly表示認同: 「係呀，有時打機太興奮能量消耗得幾快，但又唔想暫停個game去搵嘢食，食條Snickers就好方便，今次新產品仲加咗健康燕麥，補充能量又健康！」