巾幗梟雄之懸崖｜陳楨怡揭「聲演」胡定欣莊思明難度高狂NG

《巾幗梟雄之懸崖》昨日播出第8集，劇情講述儀姐（莊思明飾）、阿寶（關嘉敏飾）及阿娟（周麗欣飾）夾計冤枉柴十七（黎耀祥飾）累永業銀行投資失利輸大錢；不甘淪為替死鬼的柴十七，找來韋豪（羅天宇飾）好友、天生有極強聲音模仿能力的寧利（陳楨怡飾）幫忙，要她以儀姐聲線重演當日自己被老屈經過；同一時間柴十七還向七爺（胡定欣飾）報定案兼展示阿儀與新爺（海俊傑飾）串通鐵證，令相依為命足足十三年的七爺與阿儀關係陷入極大危機。

第八集其中一大亮點是陳楨怡（Celina）的「扮聲」演出，其實在第六集，寧利已模仿過七爺的聲音向鄧家騙取贖金，值得留意的是，Celina在劇中扮「七爺」和「阿儀」說話時，表情和狀態不但因著二人性格及語氣的差異而有所變化，就連口形亦與對白夾到準一準，當中尤以「記住唔好報警呀」這句表現最為出色。

談到相關場口，Celina說：「呢場戲係有難度架，亦係NG最多嘅一場。佢哋畀咗定欣同思明嘅VO我，我就不停咁練佢哋嘅語氣同語調，要喺固定秒數內講完嗰句對白，因為咁先對到嘴形。我一路拍一路諗住佢哋嘅語氣，同時要表情管理同記對白，所以就難度更加高。我記得我係拍到黐脷筋，我仲問祥哥點算、係咪Lur晒脷？祥哥都好好係咁話ok同叫我加油。」而對於十七想到找寧俐扮聲錄音反擊，網民看畢大感暢快，留言：「終於有返《巾幗1》做場大龍鳳反抗嘅感覺。」