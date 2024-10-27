巾幗梟雄之懸崖｜胡定欣認演繹七爺好用力 黎耀祥︰大家睇完結局先好鬧

由黎耀祥、胡定欣、蕭正楠等主演的劇集《巾幗梟雄之懸崖》今日(27日)在荃灣舉行宣傳活動。黎耀祥、胡定欣與幾位演員以劇中多套服裝示人，跟觀眾大玩遊戲。黎耀祥與胡定欣更首度獻唱劇中的插曲《紅蝴蝶》，但可能因為太緊張，二人全程都唔啱音，定欣更多次徘徊走音邊緣。唱畢之後，定欣都唞了一聲大氣表示好緊張。

演七爺 消耗很高能量

不少觀眾覺得他們的演出過度用力，黎耀祥與胡定欣接受訪問時就表示角色的情緒起伏比較複雜。黎耀祥指因為劇中有很多大龍鳳場口，對白很長而且情緒很反覆，甚至角色會不停在好人與壞人之間轉來轉去，但自己就覺得表現還可以。定欣就指自己花了一段時間去適應角色，因為開初雙方有不少鬥咀場口，消耗很高能量。

讚陳曉華是好對手

談到黎耀祥跟陳曉華演的「桂花香」有不少對手戲，有不少觀眾覺得他們相處似兄弟，但沒想到黎耀祥爆出柴十七其實是暗戀桂花香。他指角色設定是喜歡陳曉華，但因為年齡有差距，加上客觀的條件，令柴十七與桂花香相處像家人。他指陳曉華是一個很爽直的人，比較男仔頭，雙方拍攝時都很坦白，大家在片場會互相交流。他說︰「我最鍾意啲人唔跟劇本，睇下你講咩嘢，我再應啲咩。有時好得意，呢啲會撞到啲好嘅嘢出嚟，佢係一個好好對手。」