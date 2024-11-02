小雪廿年三度出嫁幸有孝順仔女　女讀法律為媽媽抱不平

千禧年代出道嘅女歌手小雪（原名蔡雪敏），現時同兩位前夫所生嘅一對仔女以及第3任丈夫喺澳洲生活。
知道最近不小心把錶跌壞
小雪近年都有開設社交平台帳戶，早前佢分享生活點滴，透露剛過20歲生日嘅女兒Ronni向佢送上禮物：「她知道最近我不小心把錶跌壞了，所以這份禮物是她去工作儲錢買給我的，聽到她說的這番話和看到這份禮物令我很感動流下了眼淚，我跟她說有你這個孝順和懂事的乖女已經是上天给我最珍貴的禮物。」
小雪仲透露Ronni喺大學修讀法律嘅原因，相當窩心：「坦白說很年輕的時候生下女兒，當時真的有很多事情都不太懂，她也是一直陪著我成長亦見證了所有事情的人，現在讀法律的她很多時候回來都會跟我分享課堂上所學過的法例和個案，她說如果以前能夠知道這些法例，媽咪就不用受到這麽多的委屈。」
現任丈夫與繼子女相處融洽
小雪本來係模特兒，後來獲賞識簽約成為歌手，於2000年出道，與漢洋合唱嘅《其實我介意》曾經係K場熱唱歌。2004年小雪同旅行社富二代陳迅元結婚，更同唱片公司解約走人。婚後小雪誕下女兒Ronni，可惜婚姻因第三者介入而破裂，當年有指性感女星蔡慧敏同陳迅元同遊台灣。
08年小雪再婚，對象係陳姓澳洲籍華人，二人之後再添一子，但2014年小雪再度離婚。翌年小雪第三度出嫁，同細佢四歲嘅韓籍老公Robin Cheung結婚，Robin與一對繼子女相處融洽，小雪亦不時喺社交平台大晒幸福生活。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈