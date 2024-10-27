專訪｜肥媽黑妹開騷可以一舉三得 搵《中年好聲音》背後有苦心

肥媽與黑妹李麗霞12月13日至14日於伊利沙伯體育館場地舉行《媽妹笑住唱 Part II演唱會》，這亦是她們繼2017年舉行《黑‧媽媽笑住唱演唱會》後，再合體開騷。她們笑言當年叫「黑‧媽媽」令不少賭場不敢邀她們開騷，於是今次就決定改名，希望可以四出登台。

肥媽與黑妹的感情有多好，大家不用說也知道，常見到她們形影不離，就連肥媽也笑謂曾被人問是否跟黑妹轉性向，一齊she she。她們坦言因為大家都是性情中人，最重要都是「坦蕩蕩」，無事不可對人言。肥媽自認脾氣比起黑妹大一點，但雙方都會互相提點。她說︰「其實我哋都係對事唔對人，呢度爆完，我就會無嘢！有時佢都會同我講『喂！你尋日好惡喎！』我就即刻講sorry！」黑妹亦指大家認識這麼多年，從沒為個一件事有隔夜仇。

二人感情好到被誤會成she she，肥媽表示自己愛有鬍鬚，並指黑妹比較愛小鮮肉。(林俊源攝)

不要凡事憂慮 黑妹指肥媽為人急躁，對方比她還要急，「好似今個騷，阿媽突然話佢諗到啲嘢，話唔可以只係做兩日，而係要延續，要時間去鋪排下，而我就只係見啱啱開始，好多嘢未落實喎！」肥媽指延續是希望人人有工開，可以幫到更多人，因為今次演唱會目的是希望為大家帶來歡樂，帶來正能量。她指身邊很多人為一些事情苦惱，而煩惱的竟然有很多不關自己事。 最重要感恩 她說︰「有啲朋友講打仗！仲要講到好似打到嚟咁！好似我個女係美國，早排話打風，我都係打個電話問佢有冇事，知道唔係個區都收線啦！樓價、股市跌喎！買好多咩？我哋要識感恩，唔好將自己放到好大，瞓醒擘大眼，可以同朋友去玩，可以食到嘢，感恩自己擁有嘅！點解大家唔可以唔去睇美好嘅一面？所以希望個騷為大家帶嚟開心！」

希望《中年》可以繼續追夢 今次個唱的嘉賓除了請來羅敏莊外，還請了古淖文、譚輝智及黃劍文，邀請他們的原因並不單純他們的人氣，是希望為《中年好聲音2》幾位成員帶來更的東西，其中一樣最重要的是舞台經驗。 黑妹表示過去都有向政府投標做活動表演嘉賓，一直都有找《中年》的參賽者參與，就是希望大家都可以多些亮相。肥媽說︰「人哋等咗咁耐，去參加個《中年好聲音》比賽，參加完又無嘢撈，唔得㗎！我哋真係唔係為自己，而我哋又真係做到，請佢哋去工作，等佢哋賺錢。」

用心傳承 腐朽變神奇 舞台經驗當然是可以累積下來，但有一些竅妙還需要前輩指點。談到現時很多歌手如沒有耳機，就令演出大打折扣，黑妹認為只是大家慣了依賴耳機，她說︰「習慣問題，好似我哋後生嘅時候，記得晒大家電話，科技係會令人懶，好多嘢都係練番嚟，我哋幾爛音響都可以唱！」肥媽與黑妹一直都很用心把她們多年來的功夫傳授給不同歌手，同時亦希望他們能傳承到助人快樂的精神，感染更多身邊的人。肥媽說︰「最緊要係用心，我哋個個都咁教！只要用心去學，做咩都要有心，腐朽都變神奇。」

《媽妹笑住唱 演唱會2024 Part 2》 演出日期：2024年12月13及14日

演出時間：8:15pm

演出地點：灣仔伊利沙伯體育館

票價：$980 / $580

主辦單位：BG Production / True Regent / Hong Kong Marketing / 創科媒體 / 星傳文化娛樂 / 光尚娛樂 / 湯臣娛樂 / 棋人娛樂 / 心旭娛樂



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