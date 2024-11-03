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娛樂
2024-11-03 19:45:33

容祖兒失聲無法演出 江門站觀眾狂叫退票

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容祖兒因為失聲無法完成演出，加上大陸禁止咪嘴，所以上台向觀眾致歉。

容祖兒因為失聲無法完成演出，加上大陸禁止咪嘴，所以上台向觀眾致歉。

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容祖兒原定於111日及2日分別在大陸的懷化、江門演出，但因為發燒導至失聲的原故，無法獻唱。由於兩個演出不止有容祖兒，還有其他歌手一同演出，所以不能取消，祖兒只好打開聲針，用微弱聲線跟兩場演出的觀眾致歉。

在懷化的那一場演出，祖兒用沙啞的聲線說︰「很抱歉，真的非常期待能夠跟大家演出，但是最近的天氣，所以就讓我不小心發燒了，在這我要感謝，還有主官方的體諒，台下的所有觀眾朋友也非常感謝你們，今天呢，可能就不能為你們演唱，但是我期待下一次，能夠跟大家再次演出，希望你們會等我。」翻看資料，懷化的演唱會除了有祖兒外，還有王力宏及另外三名大陸歌手，但未有遇到觀眾叫退票的情況。

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懷化演唱會除了有祖兒，還有王力宏。 祖兒在懷化的演唱會道歉。

江門播半小時MV惹fans不滿

然而，來到江門的演出，儘管演唱會還有楊宗緯及另外兩名大陸歌手，但大部份入場觀眾都是為了祖兒而來。有觀眾對主辦明知祖兒失聲未有押後演出大感不滿，並指當時大會在祖兒演出的部份播足半小時MV，之後祖兒上台現身15分鐘，跟大家交待情況便下台。現場不少人大叫退票，聲浪非常之大，有網民估計祖兒當時也聽到「退票」的聲音。

祖兒在台上以沙啞聲音表示自己的聲音非常好難聽，很遺憾失去了聲音未能演出。她說︰「我容祖兒希望可以喺下次嘅機會，雙陪奉還好靚嘅歌俾大家聽，希望大家可以繼續等我，歡迎我返嚟家鄉。」之後大會播出《揮著翅磅的女孩》的音樂，祖兒站在台上跟不同方向的觀眾揮手示意。

有不少觀眾都是為了祖兒而購票入場。 江門演出有楊宗緯，據網民指當日音響欠佳，令楊宗緯的聲音被音樂蓋過。 容祖兒是江門演出的主打歌手，但因為失聲，大會改播半小時MV。 容祖兒雖然失聲，但以沙啞聲線上台向觀眾致歉。 容祖兒雖然失聲，仍以沙啞聲線上台向觀眾致歉，但不少觀眾要求大會退票。

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