容祖兒失聲無法演出 江門站觀眾狂叫退票

容祖兒原定於11月1日及2日分別在大陸的懷化、江門演出，但因為發燒導至失聲的原故，無法獻唱。由於兩個演出不止有容祖兒，還有其他歌手一同演出，所以不能取消，祖兒只好打開聲針，用微弱聲線跟兩場演出的觀眾致歉。

在懷化的那一場演出，祖兒用沙啞的聲線說︰「很抱歉，真的非常期待能夠跟大家演出，但是最近的天氣，所以就讓我不小心發燒了，在這我要感謝，還有主官方的體諒，台下的所有觀眾朋友也非常感謝你們，今天呢，可能就不能為你們演唱，但是我期待下一次，能夠跟大家再次演出，希望你們會等我。」翻看資料，懷化的演唱會除了有祖兒外，還有王力宏及另外三名大陸歌手，但未有遇到觀眾叫退票的情況。