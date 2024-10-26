完美物質專訪｜瑪嘉烈戈利難忘演對手戲 狄美摩亞：電影令大家反省是最大禮物

荷李活女星狄美摩亞（Demi Moore）、星二代瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）主演電影《完美物質》（The Substance），今年5月在康城影展上勇奪最佳劇本獎，於美國開畫好評如潮，票房數字也飲得杯落，本月在香港上映後同樣口碑不俗，兩位主角全裸上陣，表現更是贏盡讚賞，目前本地累積票達500萬港元，下星期將踏入上映第四周，票房仍繼續上升。 Coralie Gargaet執導的《完美物質》於各地叫好叫座，美國Divergent PR前日特別安排《am730》透過Zoom專訪狄美摩亞、瑪嘉烈戈利，分享接拍該片原因及拍攝感受。

記者：Demi，妳從影多年今次甚為麼東西驅使妳接拍這部電影？ 狄美摩亞：我認為這角色十分之復雜，Coralie用了一個新手法去探討老化和個人暴力這題目，也令我感到有點驚訝，因為我從沒看過這麼有創意的手法。收到劇本時我覺得十分之特別，但如果拍攝得不好的話，電影一定不成功。我不知道觀衆們對這部片的反應會如何，這也是我的推動力之一去參演這部電影。 記者：Margaret，妳在開拍前有沒有學習Demi一些動作或表情呢？ 瑪嘉烈戈利：Demi和我開拍前作了很多準備功夫，但Sue這角色是偏向她的肉體，如何去吸引別人，有點青春是無敵的感覺。所以開拍前我常常去練習瑜珈，令到行動很自如。 狄美摩亞：我們一起參加一些活動，不是有特別目的而是跟Margaret有更深入的關係，例如我們有更多交流的時間和分享經驗等。

記者：Demi，妳認為荷李活是否有一個審美標準？ 狄美摩亞：的確有不言而喻的標準，像一個無聲恊議。但我想不只是荷李活，而是整個世界的人都覺得人老了便被排除或減少吸引力，可能這只是我的看法，但透過拍攝這部電影後，反而令我覺得當下的生活和慶祝現時一刻才是最重要，我感到十分之解放自己，令我難忘的經驗是，我搭飛機時，一名服務員對我說看過《完美物質》後立即反省，現在他完全改變了生活，對於我來說這是最大的禮物。 記者：Margaret，妳怎樣看Sue這角色呢？有甚麼吸引到妳去演Sue一角呢？ 瑪嘉烈戈利：我覺得Sue這角色很自私，像一個沒有靈魂的人，她表現了人性最壞的一面。 狄美摩亞：因為Sue和Elizabeth是同一個人，我想她們二人都很渴望得到大家的認同和愛，她們二人也一樣的痛苦。

記者：可否談一下妳們拍攝時有趣的事情呢？ 瑪嘉烈戈利：我最愛拍跳舞的場面，因為我知道會拍得很快，很開心和很成功，和上電視被訪問那一場戲，很好玩。最重要的是我和Demi有一場對手戲，Sue和Elizabeth都是清醒，因為我是Demi的粉絲。 狄美摩亞：我也同意Margaret的說法，因為那一場戲是十分之殘忍，不是容易拍攝的經驗。另外，我很愛我下廚那一場戲，因為很瘋狂！ 記者：Demi，可以分享妳今次要用上很多義肢化裝的經驗嗎？ 狄美摩亞：當我坐在化妝椅上，我已感到我慢慢變成Elizabeth的角色了，的確是很累和很有挑戰性，例如要扮演一名駝背的女人，還要跑步。Margaret也要拖著我，把我丟到房的另一邊，如果我們拍得不真實的話，便會變成一部卡通片了。 特約記者Lilly Lui洛杉磯報道