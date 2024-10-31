國民情婦森咲智美赴台灣　自言因著衫常「釦子常爆開」困擾

有日本「國民情婦」、「日本最情色寫真偶像」之稱的森咲智美，在記者會上被問及好身材是否有穿衣服困擾？森咲說：「因為胸部有G罩杯，穿襯衫時釦子常爆開，有次在朋友婚禮上釦子飛出去，趕快用安全別針別起來。」至於老公平沼翔太會不會對她的服裝尺度有意見呢？森咲笑說為了讓老公有不一樣的感覺，在他面前反而會著得更密實。被問到老公最喜歡她的哪部份時，森咲智美自信地回答：「全部！」

森咲智美堅持每日一萬步

森咲智美進一步解釋，大家以為她對身材最有自信部份是胸部，但其實是鎖骨及臀部，尤其去健身房時會特別練臀股。而當媽媽後則特別加強腹部運動，平日與小孩散步也堅持要走到一萬步。