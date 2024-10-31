吳文忻體內癌細胞指數下降 計劃連串大計鼓勵同路人

前港姐吳忻熹(前名吳文忻)接受知訊台台長程凱欣和麥卓華主持的《原來生活好快樂》之「自主人生」訪問，今年8月公開乳癌復發的文忻，癌細胞一度擴散至淋巴位置，但她積極尋求治療方法，更一度放棄化療前往泰國接受細胞治療，幸運地在她50歲生日即傳來好消息，其身體內的癌細胞指數成功急降。

她透露早前收到一位朋友來電，稱他的爸爸在泰國醫院治療末期血癌，問文忻可會考慮這治療？她表示了解之後，認為這方法完全是她的信念，「我一向都相信比較自然嘅療法，而呢個自然療法係好科學性嘅，只不過香港仲未有，所以我立即轉咗治療，做咗呢個先。」但當時有不少人好奇她有這膽量作新嚐試，「人哋血癌末期都搞得掂，冇理由我呢啲較輕嘅搞唔到，因為乳癌係癌症之中最輕微，就算做完之後仲有癌症，我都可以繼續喺香港做化療。」

接受細胞治療後，她感到身體較之前強壯，整個免疫系統亦有所提升，就連兩位主持都大讚她精神奕奕。提到化療的經過，她憶述說︰「其實我喺香港做咗三次化療同一次免疫治療，我感到我嘅身體係冧得好嚴重，講嘢都咳得好犀利，然後又周身骨痛，好似變咗個阿婆，骨質疏鬆同肌肉流失得好嚴重。」