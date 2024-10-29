古淖文被指撈味濃 肥媽黑妹齊反平︰佢轉變咗好多

肥媽與黑妹李麗霞於11月開騷，她們宣布邀請羅敏莊、《中年好聲音2》的古淖文、譚輝智及黃劍文。她們表示請《中年好聲音2》三位，都各有原因，但最重要的是希望可以讓他們三人賺多些舞台經驗，讓更多人認識。肥媽說︰「人哋等咗咁耐，去參加個《中年好聲音》比賽，參加完又無嘢撈，唔得㗎！」

她們表示fans中有不少人喜歡譚輝智，而黑妹私心喜歡劍文，她認為劍文各方面的表現都很好，看到他非常勤力，自己也很愛看他的演出。對於找古淖文，因為跟對方有淵源，看著他成長及改變。肥媽說︰「佢依家個人變得好積極，又孝順，會早到，唔係話佢以前唔好，但可能佢個人無咩負擔，就冇咁積極。」談到古淖文被指撈味濃，肥媽與黑妹就否認說法，認為現在的古淖文表現很好。

古淖文曾被名氣沖昏頭腦

對於肥媽及黑妹口中指古淖文的轉變，對方早前接受本報訪問時，承認當時參加《亞洲星光大道》，因為節目掀起話題，令他知名度大增，從而被名氣沖昏頭腦，他說︰「就係覺得自己好勁，可能係年少氣盛，覺得自己係天王。」自以為年少得志，人就變得囂張自滿，他坦言以前不太聽別人說話，認為自己才是王道。

不過，之後的發展不如他想像般順利，一直處於半紅不黑狀態，更令他一度萌生轉行念頭，最後更因為鑽牛頭尖觸發情緒病。其後他再參加《中年好聲音2》，整個過程一直都是虛心學習，做好自己，他亦改變了自己的心態，凡事保證正面及學會感恩，相信機會總會落在自己身上。