古佩玲被捕獲與高大男放狗 親貼文公開二人關係

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演「素素」的古佩玲與「風少」陳浚霆早前被傳戲假情真，不過，近日有網民野生捕獲古佩玲與神秘男子一同放狗，疑有新戀情。

有網民日前在社交網貼出古佩玲與一名男子在西九放狗的照片，相中見該名男子非常高大，黑衫打扮相當有型，二人有講有笑，表現親暱，該網民寫道：「今日帶BB西九龍文化公園放電，偶遇古佩玲 Kelly啦，真人靚過上鏡，BB們跑過去，佢對BB們甜笑，好nice。一眼就認出係佢，但冇去合影打攪佢哋。（男性友人唔知係唔係公眾人物）#西九龍文化公園」帖文一出後，引起不少人討論，指古佩玲棄「風少」移情別戀。