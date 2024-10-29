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娛樂
2024-10-29 19:47:23

劉曉慶74歲生日前夕被揭出軌 男友眾多曾驚爆一腳踏八船

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年屆73歲的內地影后劉曉慶，今日被爆背丈夫出軌數年。

年屆73歲的內地影后劉曉慶，今日被爆背丈夫出軌數年。

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年屆73歲的內地著名女星劉曉慶，明天將迎來74歲生日，不過今日內地網媒卻率先送上厚禮，8曾爆出四度離婚的她，原來早在2015年已經出軌，更被公開跟姦夫的調情錄音對話，消息一出今日衝上內地微博熱搜

劉曉慶從影多年，拍過不少經典的影視作品，80年代可算是她演藝事業的峰期，憑電影《芙蓉鎮》奪得金雞、百花雙料影后；及至1995年主演的劇集《武則天》，令劉曉慶登上另一次事業高峰今年8劉曉慶傳出四度離婚，內地狗仔媒體「懂瓜呱」爆料，有位神秘知情人透露，劉曉慶早在2015年就有婚外情，與一名比她年輕20多歲的資深攝影師秘密交往好幾年。

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劉曉慶出軌報道一出，今日即登上微博熱搜。 劉曉慶

爆料人提供劉曉慶與姦夫的聊天程式截圖，當中可以聽到劉曉慶稱呼男方為「老公」，還露骨對話「老公你要把這個彈藥留著，我們見面的時候用」。據指，劉曉慶與該男子在2015年識，並進一步發展成親密關係，當時劉曉慶與第四任丈夫王曉玉才結婚兩年曾詢問劉曉慶王曉玉的婚姻狀況，劉曉慶回應丈夫一把年紀，對她像對待女兒一樣，兩人已沒有任何關係。及至2019年，該名男子發現劉曉慶與其他人有曖昧關係，劉曉慶起初否認，後來逐漸跟對方疏遠試圖分手；兩年後，劉曉慶直接封鎖男方，讓對方受到很大的打擊，上抑鬱症。

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