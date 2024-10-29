劉曉慶74歲生日前夕被揭出軌 男友眾多曾驚爆一腳踏八船

年屆73歲的內地著名女星劉曉慶，明天將迎來74歲生日，不過今日內地網媒卻率先送上厚禮，8月曾爆出四度離婚的她，原來早在2015年已經出軌，更被公開跟姦夫的調情錄音對話，消息一出今日衝上內地微博熱搜。
劉曉慶從影多年，拍過不少經典的影視作品，80年代可算是她演藝事業的巔峰期，憑電影《芙蓉鎮》奪得金雞、百花雙料影后；及至1995年主演的劇集《武則天》，令劉曉慶登上另一次事業高峰。今年8月，劉曉慶傳出四度離婚，內地狗仔媒體「懂瓜呱」爆料，有位神秘知情人透露，劉曉慶早在2015年就有婚外情，與一名比她年輕20多歲的資深攝影師秘密交往好幾年。
爆料人提供了劉曉慶與姦夫的聊天程式截圖，當中可以聽到劉曉慶稱呼男方為「老公」，還露骨對話「老公你要把這個彈藥留著，我們見面的時候用」。據指，劉曉慶與該男子是在2015年認識，並進一步發展成親密關係，惟當時劉曉慶與第四任丈夫王曉玉才結婚兩年，男方曾詢問劉曉慶跟王曉玉的婚姻狀況，劉曉慶回應指丈夫一把年紀，對她像對待女兒一樣，兩人已沒有任何關係。及至2019年，該名男子發現劉曉慶與其他人有曖昧關係，劉曉慶起初否認，後來逐漸跟對方疏遠及試圖分手；兩年後，劉曉慶直接封鎖男方，讓對方受到很大的打擊，更患上抑鬱症。