劉德華《焚城》打救輻射香港　《邪Mall》彊屍撕殺陰森死場

焚城

焚城 一場意外引發輻射洩漏，全港命運危在旦夕。為應付這場毀滅性災難，專家范偉立（劉德華 飾）加入由代理特首Cecilia（莫文蔚 飾）主持的緊急危機應變小組。700多萬人家園隨時毀於一旦，消防隊臨危受命深入輻射區，拼死阻止輻射擴散全港。面對前所未見的末日浩劫，香港會否一夜滅城？

阿諾拉

阿諾拉 脫衣舞孃 Anora 是美國紐約典型月光族，某晚遇上來自俄羅斯名門望族的年輕富帥Ivan，一拍即合，由派對到床上，由酒精到毒品，私密的肌膚之親令二人擦出愛火，迅即閃婚。Ivan父母得悉馬上飛到紐約拆散小情侶，Anora 冀盼已久的灰姑娘童話一夜幻滅。做不了人生勝利組，她決定怎樣部署自己的未來？真的是有錢才有真愛？

邪Mall

邪Mall 昔日人流興旺的全寶商場，如今卻變成死場，幾乎人煙絕跡。商場的結界意外於六十年一遇的最陰日——「三破日」被打開，釋放出古怪的橙煙，吸入者會生水泡、流膿，最終變成「殭屍」，在商場展開大屍殺！影碟鋪老闆森哥（姜皓文 飾）、森哥的女兒阿欣（王家晴 飾）、風水師傅麥師傅（楊偉倫 飾）及僅存的幾位街坊，拼命抵擋殭屍的襲擊。 但不論武力或符咒也無法將其消滅，且奇怪的是並非每個人死後都會變成殭屍。經歷一場人屍大戰後，商場已如煉獄。麥師傅從祖傳的「天書」得知，殭屍原來與「七魄」有關⋯⋯

成為星星的少女