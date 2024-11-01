劉德華《焚城》打救輻射香港　《邪Mall》彊屍撕殺陰森死場

焚城
一場意外引發輻射洩漏，全港命運危在旦夕。為應付這場毀滅性災難，專家范偉立（劉德華 飾）加入由代理特首Cecilia（莫文蔚 飾）主持的緊急危機應變小組。700多萬人家園隨時毀於一旦，消防隊臨危受命深入輻射區，拼死阻止輻射擴散全港。面對前所未見的末日浩劫，香港會否一夜滅城？
阿諾拉
脫衣舞孃 Anora 是美國紐約典型月光族，某晚遇上來自俄羅斯名門望族的年輕富帥Ivan，一拍即合，由派對到床上，由酒精到毒品，私密的肌膚之親令二人擦出愛火，迅即閃婚。Ivan父母得悉馬上飛到紐約拆散小情侶，Anora 冀盼已久的灰姑娘童話一夜幻滅。做不了人生勝利組，她決定怎樣部署自己的未來？真的是有錢才有真愛？
邪Mall
昔日人流興旺的全寶商場，如今卻變成死場，幾乎人煙絕跡。商場的結界意外於六十年一遇的最陰日——「三破日」被打開，釋放出古怪的橙煙，吸入者會生水泡、流膿，最終變成「殭屍」，在商場展開大屍殺！影碟鋪老闆森哥（姜皓文 飾）、森哥的女兒阿欣（王家晴 飾）、風水師傅麥師傅（楊偉倫 飾）及僅存的幾位街坊，拼命抵擋殭屍的襲擊。
但不論武力或符咒也無法將其消滅，且奇怪的是並非每個人死後都會變成殭屍。經歷一場人屍大戰後，商場已如煉獄。麥師傅從祖傳的「天書」得知，殭屍原來與「七魄」有關⋯⋯
成為星星的少女
就讀於城州東高中的一年級生東由宇（あずま ゆう）為了 「一定要成為偶像」，制定了「從東西南北各地招募美少女，組成偶像團體」的計劃。 在巡訪城州各地、尋找成員的過程中，由宇遇到了三位美少女，分別是華鳥蘭子、大河久留美和龜井美嘉。 在「計劃的協力者」工藤真司的幫助下，由宇集結了這些作為計劃拼圖的美少女們，並通過協助久留美的機器人大賽活動、文化祭等活動，逐漸鞏固了「東西南北」四人的團結。
某天，在美嘉的介紹下，由宇參加了一個志願者活動。高中女生為外國遊客提供導覽的活動逐漸引起了關注，隨著電視節目出演的機會來臨，「東西南北」的偶像出道計劃正式啟動。 「這是我精挑細選的成員，我的眼光沒錯。」 「東西南北」逐漸開始為世人所知，為了真正成為偶像，由宇進一步推進計劃。隨着活動範圍的擴大，「東西南北」的工作也越來越多—— 然而，在追逐夢想的過程中，矛盾逐漸浮現並擴大。 最終，由宇將面臨「一個重大問題」。
原文刊登於電影LOL