劉德華巡迴演唱會唱到馬來西亞 彭順帶愛妻李心潔拍拖捧場

《今天is the day劉德華巡迴演唱會》繼早前新加坡演出之後，昨晚在吉隆坡展開四日演唱之旅。直至昨日為止，已開了45場show的華仔越唱越起勁，當地觀眾對華仔亦份外熱情，連華仔也連番稱讚fans說：「冇得頂！」更坦言返到馬來西亞好像見到很多家人一樣，既開心又親切。而居於當地的導演彭順和太太李心潔也拍拖捧場，為華仔打氣。

華仔為彭順演出的新戲《危機航線》仍在上映，難得彭導這晚作為座上客，華仔正好送他電影的推廣歌《親愛的小孩》，跟現場觀眾一起分享這首作品，而彭順和李心潔整個晚上也被現場的氣氛感染，樂在其中。