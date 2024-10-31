劉德華台北巨蛋騷因颱風取消首場演出

天公不造美，劉德華超過10年再登小巨蛋開騷，竟因颱風取消首場演出。

劉德華相隔11年再登台北小巨蛋舉行演唱會《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024-台北站》，點知天公不造美，超強颱風「康妮」吹襲台灣。主辦方昨閱宣布如期舉行，但來自四面八方的壓力，今日下午終於宣布取消今晚的首場演出。

主辦單位今午4時在Facebook發聲明，宣布今晚的劉德華首場演出取消。《今天...is the Day劉德華巡迴演唱會2024 -台北站》10月31日晚上7:30pm場次停辦公告。主辦單位超級圓頂接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦10月31日晚上19：30場次。我們正積極和各單位討論本次演出期間可補辦今日取消之場次。針對所有的觀眾造成不便，我們深感抱歉，並將受理10月31日場次全額退票(免收退票手續費)，受理時間至11月06日(周三)晚上11點59分，相關退票及補辦等細節，將盡速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。」