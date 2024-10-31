何榛綦唱《Dear My Friend,》諗起已故外婆 黃奕斌勁歌熱舞演唱新歌

何榛綦(Nat)、黃奕斌(Hugo)、組合MATCH及Busker Travis (歐國成）日前出席《MIX FEST音浪派對》，吸引了大批市民圍觀享受熱鬧氣氛。活動由 Youth Outreach - School of Hip Hop以街舞表演開場熱身，及後歌手們與兩立主持圍繞《離別及再見》主題傾偈，並各自演唱兩首歌曲，一首自己歌曲，再挑選演唱一首別人的歌。

組合MATCH演唱派台歌《尾班機》及Rubberband的《Ciao》，歌曲《尾班機》講述在機場跟親友們說再見，MATCH表示離別總是充斥着負面情緒，但這首歌並不是帶出這種離愁別緒，「呢個遺憾大家要用心感受，有時離別可能係暫時，有時又會令人生嘅經歷更加好，所以我哋想將離別變成正面。」