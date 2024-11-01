何啟華貼與偶像劉德華合照 自問非天之驕子惟盼證明：香港係有夢工場

讚劉德華友善親切

阿Dee分享道：「華，夠夢幻嗎？你曾經模仿的這位偶像，今日你同佢喺同一部大製作電影出現，煞科當日特意前來送花祝福你以及其他演員；今日你有份參演一部超過兩億成本嘅香港電影，海報上印有「何啟華」全名你竟然係主演之一。」

夢工場背後 有血汗淚水

他回想自己的演員路，形容電影是一個實現「夢」的地方，故此被稱為「夢工場」，「呢個工場係需要幾百幾千幾萬幾代人去建立，當我自覺自己係「夢工場」一份子嘅時候，我見到嘅人、事、物，都刷新我三觀，原來隔住螢幕睇戲嘅我，以前睇到嘅只係非黑即白嘅道理，前期到後期、幕前到幕後，每一位夢工場作者背後的血、肉、淚、汗，我開始明白到越來越多，當中很多辛酸並不能用三言兩語去表達，所有機遇都不會無中生有理所當然，只是有一班人默默背負著去成就。」