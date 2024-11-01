何啟華貼與偶像劉德華合照 自問非天之驕子惟盼證明：香港係有夢工場

讚劉德華友善親切
阿Dee分享道：「華，夠夢幻嗎？你曾經模仿的這位偶像，今日你同佢喺同一部大製作電影出現，煞科當日特意前來送花祝福你以及其他演員；今日你有份參演一部超過兩億成本嘅香港電影，海報上印有「何啟華」全名你竟然係主演之一。」
夢工場背後 有血汗淚水
他回想自己的演員路，形容電影是一個實現「夢」的地方，故此被稱為「夢工場」，「呢個工場係需要幾百幾千幾萬幾代人去建立，當我自覺自己係「夢工場」一份子嘅時候，我見到嘅人、事、物，都刷新我三觀，原來隔住螢幕睇戲嘅我，以前睇到嘅只係非黑即白嘅道理，前期到後期、幕前到幕後，每一位夢工場作者背後的血、肉、淚、汗，我開始明白到越來越多，當中很多辛酸並不能用三言兩語去表達，所有機遇都不會無中生有理所當然，只是有一班人默默背負著去成就。」
不讓香港電影 在這一代完結
阿Dee自言十多年前立志要在電影發夢，十多年後在電影裡，發生了很多意想不到的夢境成真，他自問，「它賦予了我這麼多，那麼，我能為香港電影做些什麼嗎？」他自知沒有足夠漂亮的外貌令人目不暇給，也不是不用磨練渾然天成的天材演員，更不是呼風喚雨獨一無二的天之驕子，雖感抱歉，但仍努力為香港電影付出僅有的，「現階段，我唯一可以做係懷着，不想讓香港電影完結在我這一代嘅信念，去把握每一次罕有嘅機會，去投入每一次珍貴嘅演出，去消化每一次演出嘅遺憾，盡快；盡快；盡快；成長出一個模樣；報答每一位背後默默賦予我機遇嘅人。」
做香港電影的最佳損友
何啟華表明會落力宣傳，「只要仍有空間不論大小，只要能夠宣傳俾多一個人知道，香港係有電影，香港係有演員，香港係有夢工場，我都會想試吓略盡綿力做我能做的事，雖然我仍然未有能力，成為我心目中代表到香港電影嘅最佳演員之一，那就先往著成為香港電影的最佳損友進發吧。」