中年好聲音3︱5燈陳威R&B美聲 嚴志恒最後1秒四燈晉級

將於周日/3/11)播出的一集《中年好聲音3》，香港區賽區將有26位選手登場，繼續雲集唱得之人，三位5燈及八位4燈選手即將誕生，當中來自湖北的陳威、「區瑞強胞弟」區瑞明、「輪胎復修員」嚴志恒、尤志豪等，演出均極為亮眼。
現職地盤工人的40歲陳威，過往曾於內地開音樂教室，後來為方便女兒上學舉家移居香港，他坦言在港要找與音樂相關的工作十分困難，作為家庭經濟支柱的陳威最後只好放棄音樂夢轉行做地盤工人，陳威說：「做地盤當然辛苦，最熱的時候，整套衣服濕透很多很多遍，但回家見到小朋友那麼可愛，自己家人做好了飯菜，覺得一切都值得。」
陳威選唱《落葉歸根》，評審張佳添聽畢後看好他可以在港發展音樂事業，伍仲衡Harry則讚其聲線有「華語R&B教父」陶喆的影子，不過作為「港普之光」的Harry將陶喆講成「桃唧」，再爆港普新term。
報稱輪胎復修員的55歲嚴志恒，當晚獻唱《給兒子的信》，在倒數19秒之際才出現第三盞燈，最後1秒才出現第四盞燈，非常驚險！對於嚴志恒的演出，肥媽感觸落淚，並哽咽表示聽到「想死」：「我哋做父母係好感觸，做父母就係想佢哋(仔女)開心，想佢哋笑咋嘛。唔好講技巧，佢成隻歌將做父母心聲講出嚟，我覺得好好，我覺得(值)5燈添！」