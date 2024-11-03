中年好聲音3｜海兒否認自己俾燈太鬆手︰係要講teamwork同可塑性

提到她早前在萬聖節的打扮，她表示那個角色是她曾玩過的遊戲角色，並稱自己打機從不看攻略，有時打到最後過不到關便會棄game。她稱當日cosplay的打扮，是因為那個遊戲推出改編動漫，自己又很喜歡那個角色，所以趁節日打扮一番，並謂今年有朋友鼓勵才穿成這樣。

唔覺太鬆手

談到她在《中年好聲音3》被指評分太過鬆手，她表示只要參賽者是有可塑性，便會按燈。她提到要由100強挑選出45位晉級，在整個馬拉松的錄影內，有時會遇到連續4、5個都未如理想，去到第6個發現對方有少少地方「ok」，便會按燈。她說︰「因為100個人要揀45個，會唔夠人，有啲人唱得好好，我冇按，因為呢個動作係team work，有啲人係五燈就直接入，而有啲人係唱得好，但佢哋又未至於去到同五燈個level，我就唔會按。如果有個兩燈嘅人，而佢有嘢係值得，我就會比夠3燈佢。唔係純粹就咁yes or no，而係計佢有幾多盞燈同埋與其他評判team work。」她表示藝術、音樂都很主觀性，自己也有看網民意見，但自己就比較看現場情況。