一樓一會｜Alton自評表現65分 潘紹聰台上首次大開金口展歌喉

哈囉喂劇場《一樓一會》X《恐佈在線》現場版獲得不少好評。

「鬼王」潘紹聰領軍，哈囉喂劇場《一樓一會》X《恐佈在線》現場版，於上周五（25日）起假灣仔香港藝術中心壽臣劇院隆重公演。「恐佈在線」主腦潘紹聰（Edmond）主持的現場版，每場都會邀請嘉賓到來分享，先後有徐天佑、泰臣、張松枝、阮德鏘等。連日來有不少嘉賓到場觀影，MarkerVille行政總裁魯庭暉親臨到來捧場，場面熱鬧。

首踏台板的Alton@MIRROR （王智德）和嘉盈@FH Production（王嘉盈），異口同聲均表示好緊張，Alton表示︰「第一次做舞台劇，當然好緊張，但又好夢幻，由排練到上台呈現俾大家睇，真係感受到舞台劇嘅魔力。」談到對自己首場的表現，會給自己多少分？Alton說︰「要我評分俾自己，我覺得合格多少少有65分，當中覺得自己仲有點『沙石』，仲有進步空間，之後場次會唔會加分，就交俾觀眾啦。」

至於嘉盈開騷前一分鐘緊張到腳震震，她說︰「開show前，我在台上緊張到腳震，我同控制台講，可唔可以俾一分鐘我緩和下，因為當時我雙腳真係冇力，當見到台下觀眾，自己就定好多。今次感受，將來我要學習做一個好好嘅觀眾，因為觀眾投入去睇，俾到台上演員好多力量。」

焦點除了落在首次演出舞台劇的Alton和嘉盈外，潘紹聰和歐芷菲飾演的「廟街歌王、歌后」，令觀眾刮目相看，深受觀眾歡迎。首次大開金口的Edmond表示︰「編劇知我喜歡唱歌，所以今次寫我嘅角色，喺廟街唱歌，我自己都Ok嘅，最緊要大家鍾意就得。」