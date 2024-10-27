DOUBLE COAST I首日開放展覽廳及示範單位錄逾5000人次｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」上周三(23日)公布首張價單共78伙，包括9伙開放式，20伙一房，45伙兩房及4伙三房，實用面積介乎265至627方呎。扣除最高12%折扣後，單位折實售價由422.5萬至1,266.1萬元，折實呎價介乎15,943元至20,315元，折實平均呎價17,899元。

該盤昨日(26日)正式開放示範單位予公眾人士參觀，並首日接受認購登記，展銷廳全日錄逾5,000人次參觀，反應非常熱烈。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，查詢人士中，用家及投資客比例7比3，當中內地客約佔三成。約六成客有意購入一房及兩房單位，其餘對三房及特色單位感興趣。至於約三成客人對低座單位感興趣，亦有個別人士查詢特色單位，而同系位於PARK PENINSULA的「MIAMI QUAY I」同日亦上載特色單位的招標銷售安排，可見巿場上對區內特色項目有熱切需求。