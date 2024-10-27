DOUBLE COAST I首日開放展覽廳及示範單位錄逾5000人次｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」上周三(23日)公布首張價單共78伙，包括9伙開放式，20伙一房，45伙兩房及4伙三房，實用面積介乎265至627方呎。扣除最高12%折扣後，單位折實售價由422.5萬至1,266.1萬元，折實呎價介乎15,943元至20,315元，折實平均呎價17,899元。
該盤昨日(26日)正式開放示範單位予公眾人士參觀，並首日接受認購登記，展銷廳全日錄逾5,000人次參觀，反應非常熱烈。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，查詢人士中，用家及投資客比例7比3，當中內地客約佔三成。約六成客有意購入一房及兩房單位，其餘對三房及特色單位感興趣。至於約三成客人對低座單位感興趣，亦有個別人士查詢特色單位，而同系位於PARK PENINSULA的「MIAMI QUAY I」同日亦上載特色單位的招標銷售安排，可見巿場上對區內特色項目有熱切需求。
此外，集團今年以來已錄得177億元的售樓金額，不足一個月內增長27億元，當中不乏大碼成交，預計售樓金額將很快突破200億元，創近年新高。
韓家輝與黃光耀化身Captain大派萬聖節糖果
展覽廳昨日起一連兩日舉辦「悉尼品味x Halloween驚喜派對」，設DOUBLE COAST登機閘口和浪漫熱氣球等打卡位，不少參加者更換上機長及空中服務員造型服裝四處打卡。另外，一系列精彩活動包括「悉尼Flat White文化體驗」，由社企Coffee Bunnies帶來澳洲Signature 咖啡Flat White；「神奇魔術表演」，帶來驚奇的視覺盛宴；以及「嘩鬼Trick-or-Treat」及「可愛怪誕彩繪」。
黃光耀再度化身Captain Ricky兼萬聖節糖果大師，與參觀人士派糖果及拍照留念，深受大人小孩喜愛。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝更帶同一家大細到場支持。讓一眾人士參觀展銷廳及示範單位的同時，體驗一個充滿Halloween氣氛的悉尼之旅，全日吸引逾5,000人參與，場面熱鬧。
「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。