DOUBLE COAST I加推38伙 部署周六首賣68伙 最平442萬｜啟德新盤

DOUBLE COAST I將於本周六(11月2日) 招標發售10伙特色戶，並以價單先到先得形式發售58伙標準戶。

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」上周末正式開放展銷廳予公眾參觀，至今錄得過萬人次參觀。項目趁勢加推價單2號，提供38伙，並將於本周六(11月2日)招標發售10伙特色戶，並以價單先到先得形式發售58伙標準戶。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，2號價單共推出38伙，包括12伙一房，24伙兩房及2伙三房，單位折實售價由547.6萬至1,288.5萬元，折實呎價由17,113元至20,550元，折實平均呎價18,536元，較首張價單78伙折實平均呎價17,899元，高約3.5%。