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地產
2024-10-28 13:40:00

9月甲廈錄負吸納量 整體租金按月跌1.1%｜商廈市況

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商廈

仲量聯行指，本港整體甲級寫字樓在9月未有錄得大宗租賃交易，淨吸納量為負57,500方呎，其中9月底中環空置率升至12.2%。(資料圖片)

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仲量聯行今日(28)發表的《香港地產市場觀察》報告指，整體甲級寫字樓市場在9月未有錄得大宗租賃交易，淨吸納量為負57,500方呎。仲量聯行大中華研究部主管龐溟表示，9月底中環空置率升至12.2%，灣仔/銅鑼灣和尖沙咀空置率，亦分別上升至10.3%9.4%

然而，港島東和九龍東空置率有所下降，令整體市場空置率維持在13.4%。此外，新建寫字樓持續吸引尋求升級辦公空間的租戶。當中Arrowpoint Investment Partners由靈活辦公空間，搬遷至灣仔太古廣場6座，涉及租用面積約7,600方呎樓面。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如稱，9月整體市場租金按月下跌1.1%，在主要分區市場中，中環和九龍東租金分別下跌1.6%0.7%，灣仔/銅鑼灣及港島東租金，則分別下跌0.4%0.8%

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甲級寫字樓空置率
日期 整體 中環 灣仔/銅鑼灣 港島東 尖沙咀 九龍東
20249月底 13.4% 12.2% 10.3% 12.4% 9.4% 18.5%
20248月底 13.4% 12.1% 10.0% 12.9% 9.0% 18.8%

資料來源：仲量聯行

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