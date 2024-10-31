50指標屋苑買賣上周險守100宗成交 近4周最少｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手屋苑交投面對一手大量開售進逼，加上本身貨源消化後需時補充，但按周仍能力保百宗水平，著實不俗。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(21日至27日)100宗買賣個案，較前周(14日至20日)的155宗減少35%，為近四周最少，但亦已連續四周處於百宗或以上高位。
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線回落，其中以新界區的減幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄44宗買賣，較前周的82宗減少46%，其中盈翠半島及錦繡花園各自僅錄1宗交投，按周分別減少75%及86%；名城及藍天海岸分別錄得2宗及3宗成交，各自較前周減少60%及67%；太湖花園及珀麗灣交投量由前周的分別2宗，各自減少50%至上周的1宗；嘉湖山莊期內錄得9宗買賣，較前周的16宗減少44%。
共14個屋苑錄得零成交
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄16宗交投，較前周的27宗減少41%，當中康怡花園及南豐新村期內分別錄得3宗及1宗買賣，按周各自減少50%及67%；鯉景灣交投量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗；龍頭屋苑太古城期內錄得7宗交投，較前周的9宗減少22%。
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄40宗成交，較前周的46宗減少13%，當中匯景花園及美孚新村分別只錄1宗買賣，各自按周減少67%；黃埔花園成交量由前周的7宗，減少57%至上周的3宗；淘大花園及德福花園各錄2宗交投，按周分別減少33%；新都城期內錄得3宗買賣，較前周的4宗減少25%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有14個屋苑錄得「零成交」，較前周的7個增加1倍，當中九龍區及新界區分別佔7個及6個屋苑，港島區則佔1個。
陳海潮指出，樓市明顯轉旺已是不爭的事實，一手新盤銷情暢旺之餘，二手屋苑表現亦不失禮，當然後市要再視乎二手盤源的補充速度而時有上落起伏。在買家入市積極之下，相信新盤的向隅客仍會回流二手市場尋寶，預期未來一、二手市場交投節奏會隨盤源的到位而互作彌補。至於下月初市場焦點會落在新一輪議息及端視美國總統選情，不排除屆時市況或略為轉趨觀望。