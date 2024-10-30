128 WATERLOO 全盤唯一．高層相連4房3套單位 獅子山九龍塘景觀盡收眼底

九龍塘作為傳統豪宅及書香地段，交投素來活躍，加上政府在最新一份施政報告提及放寬投資移民購買5,000萬以上物業，預期市場對大單位的需求將會增加。萊蒙國際（03688）與俊和合作發展、已屆現樓的何文田窩打老道128 WATERLOO，自推出而來反應積極，項目中低層單位全數沽清。近日，發展商再度加推已改動的高層開揚景觀單位應市，屬全盤唯一的4房3套間格，滿足家庭客戶對空間的需求。

巨型客飯廳 坐擁永久獅子山及九龍塘低密度景觀

128 WATERLOO屬單幢住宅，合共提供110伙單位，涵蓋1至4房戶型，另設5房天台特色戶，實用面積介乎331至3,445平方呎。項目最大賣點是前臨傳統名校瑪利諾修院學校（Maryknoll Convent School），而且因應九龍塘住宅建築高度限制，項目除A至C室單位外，全盤D至H室單位均可180度飽覽獅子山山巒，屬永久景觀。

單位巨型客飯廳開則方正，客廳擺放7至8人大沙發後，仍然有足夠空間，可在靠窗位置再擺放按摩椅或劃作休閒區，外望九龍塘全景及獅子山景觀；客廳外接44平方呎露台，全玻璃趟門設計為室內引入充足自然光；至於飯廳位置擺放8至10人圓形飯桌亦不成問題。