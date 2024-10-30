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2024-10-30 07:30:00

128 WATERLOO 全盤唯一．高層相連4房3套單位 獅子山九龍塘景觀盡收眼底

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128 WATERLOO 全盤唯一．高層相連4房3套單位 獅子山九龍塘景觀盡收眼底

128 WATERLOO 全盤唯一．高層相連4房3套單位 獅子山九龍塘景觀盡收眼底

九龍塘作為傳統豪宅及書香地段，交投素來活躍，加上政府在最新一份施政報告提及放寬投資移民購買5,000萬以上物業，預期市場對大單位的需求將會增加。萊蒙國際（03688）與俊和合作發展、已屆現樓的何文田窩打老道128 WATERLOO，自推出而來反應積極，項目中低層單位全數沽清。近日，發展商再度加推已改動的高層開揚景觀單位應市，屬全盤唯一的4房3套間格，滿足家庭客戶對空間的需求。

20樓G及H室｜4房3套連儲物室｜實用面積：1,792平方呎

20樓G及H室｜4房3套連儲物室｜實用面積：1,792平方呎

巨型客飯廳 坐擁永久獅子山及九龍塘低密度景觀

128 WATERLOO屬單幢住宅，合共提供110伙單位，涵蓋1至4房戶型，另設5房天台特色戶，實用面積介乎331至3,445平方呎。項目最大賣點是前臨傳統名校瑪利諾修院學校（Maryknoll Convent School），而且因應九龍塘住宅建築高度限制，項目除A至C室單位外，全盤D至H室單位均可180度飽覽獅子山山巒，屬永久景觀。

單位巨型客飯廳開則方正，客廳擺放7至8人大沙發後，仍然有足夠空間，可在靠窗位置再擺放按摩椅或劃作休閒區，外望九龍塘全景及獅子山景觀；客廳外接44平方呎露台，全玻璃趟門設計為室內引入充足自然光；至於飯廳位置擺放8至10人圓形飯桌亦不成問題。

單位巨型客飯廳開則方正，客廳擺放7至8人大沙發後，仍然有足夠空間。 單位巨型客飯廳開則方正，客廳擺放7至8人大沙發後，仍然有足夠空間。

明火梗廚罕設獨立冷氣 用盡每吋收納空間

單位沿用H室大門，右方原為H室梗廚及儲物室，經改動後，梗廚面積擴大，而儲物室則重置於玄關左方。廚房交樓標準配備嵌入式多門雪櫃、明火煮食爐、嵌入式蒸焗爐、咖啡機、洗碗碟機及酒櫃等。值得一提的是，發展商更貼心於梗廚安裝獨立冷氣系統，可避免關門煮食時廚房悶熱難耐的問題。

廚房交樓標準配備嵌入式多門雪櫃、明火煮食爐、嵌入式蒸焗爐、咖啡機、洗碗碟機及酒櫃等。 考慮到大家庭需要一定的儲物及收納空間，發展商亦貼心改造櫥櫃組合，如在轉角位安裝拉籃、嵌入式蒸焗爐及咖啡機旁的窄縫位置改裝成側拉式置物櫃等，盡用每吋空間。 考慮到大家庭需要一定的儲物及收納空間，發展商亦貼心改造櫥櫃組合，如在轉角位安裝拉籃、嵌入式蒸焗爐及咖啡機旁的窄縫位置改裝成側拉式置物櫃等，盡用每吋空間。

G室改動成主臥 酒店式設計浴室盡顯時尚氣派

單位的主人睡房由G室改動而成，與客廳同向，景觀開揚；睡房開則亦同樣方正，擺放雙人床、衣櫃及梳妝台等家具後，仍可三邊落床及劃出工作及休閒空間。主人浴室改動G室原則的儲物室擴大而成，雙水龍頭配以白色雲石牆身設計，盡顯時尚氣派。單位全數浴室設浴缸，主人浴室更備有電熱毛巾架及地暖系統，安在家中享酒店式體驗。

單位的主人睡房由G室改動而成，與客廳同向，景觀開揚。 主人浴室改動G室原則的儲物室擴大而成，雙水龍頭配以白色雲石牆身設計，盡顯時尚氣派。 H室主人睡房，與客廳同向，開則呈長方形。 睡房2由原則H室2間客房打通而成，望何文田一帶樓景；房內套廁採雙門設計，另一出入口設於客廳，可同時作客廁使用。 睡房為原則G室客廳，面積雖不及睡房2，惟與客廳同向，可外望九龍塘全景及獅子山景觀。

智能平板掌控全屋燈光冷氣 方便日常起居

128 WATERLOO全盤單位預設智能家居系統，住戶可透過設於玄關位置的平板或手機應用程式，控制全屋燈光、冷氣及窗簾等，更可實時監測單位內的空氣質素。而4房戶主人浴室亦特設智能鏡，同樣能夠控制單位內的燈光、冷氣及窗簾等，亦能接收即時資訊及享受影音娛樂。除智能家居系統外，項目全數單位均設有獨立鮮風系統及日本大金VRV變頻空調系統，既可確保全屋空氣流通，多層過濾網亦有效阻隔空氣中的污染物，減少灰塵及塵蟎等致敏原。

128 WATERLOO全盤單位預設智能家居系統。 4房戶主人浴室亦特設智能鏡，同樣能夠控制單位內的燈光、冷氣及窗簾等，亦能接收即時資訊及享受影音娛樂。 G及H室經打通後，由於沒有鄰居，正常情況下，除管理員巡邏外，不會有其他人出入，猶如私人空間。 發展商亦特意在大門外的牆身設置可折疊層板，供住客自由裝飾。