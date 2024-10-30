首三季洋房登記金額創3年新高 中原：全年料挑戰200億｜豪宅市況

受惠大額一手洋房買賣增加，2024年首三季整體洋房(包括一手及二手，扣除內部轉讓交易計)買賣合約登記錄302宗，總值169.03億元，金額已超越2023年的157.36億元，高出7.4%，創2021年後的3年新高，而宗數已及2023年351宗的86.0%。當中1億元或以上的整體買賣錄35宗及106.15億元，較去年32宗及77.03億元高出9.4%及37.8%。 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，10月16日政府放寬投資移民至5,000萬元或以上住宅物業，及放寬所有物業按揭，有助刺激洋房市道，估計2024年全年整體洋房買賣將挑戰400宗及逾200億元水平。

1 億以上一手成交高去年八成 2024年首三季一手洋房買賣合約(不包括內部轉讓交易)登記錄53宗及102.93億元，金額突破一百億，較2023年的74.79億元高出37.6%，創2021年後的3年新高，而宗數較去年64宗僅相差11宗。其中，今年價值1億元或以上的一手買賣錄26宗及88.24億元，已超越2023年的20宗及48.69億元，更明顯高出30.0%及81.2%。顯示今年撤辣後有不少資金流入豪宅市場，大額一手洋房成交活躍。 首三季二手洋房買賣錄249宗及66.11億元，達2023年287宗及82.56億元的86.8%及80.1%，當中1億元或以上的錄9宗及17.91億元，只及去年12宗及28.34億元的75.0%及63.2%。 按季方面，扣除內部轉讓後，2024年第三季整體洋房(包括一手及二手)買賣錄100宗及78.66億元，較第二季的130宗及59.84億元，分別下跌23.1%及上升31.5%，金額是創2021年第三季92.02億元後的12季(3年)新高。整體金額上升，主要受一手高額洋房帶動。同期1億元或以上的錄15宗及56.99億元，宗數與第二季相同，而金額則較第二季35.60億元上升60.1%。

第三季錄 15 宗一億或以上買賣 第三季一手洋房買賣錄16宗及52.41億元，較第二季的23宗及32.04億元，分別下跌30.4%及上升63.6%，金額是創2021年第二季73.97億元後的13季(逾3年)新高。洋房新盤供應匱乏，影響一手交投持續疲弱，但第三季市場有不少高額登記，明顯推升一手登記總值。當中1億元或以上的錄11宗及49.01億元，宗數與第二季相同，而金額則較第二季26.76億元上升83.2%。 二手方面，第三季二手洋房買賣錄84宗及26.25億元，較第二季的107宗及27.80億元，分別下跌21.5%及5.6%。當中1億元或以上的錄4宗及7.98億元，宗數與第二季相同，而金額則較第二季8.85億元下跌9.8%。大額二手洋房深受用家及投資者支持，所以成交量持平。 第三季共有15宗價值一億元或以上的高價洋房(不包括內部轉讓)買賣登記，與第二季數字相同。當中，錄4宗逾5億元個案，全部為一手買賣，合共36.73億元。登記金額最高的是山頂種植道46號合共4座洋房項目，成交價錄11億元。其次是又一村緹外院墅A，錄10.28億元。山頂山頂道99、101及103號合共3座洋房，錄8.28億元。南區壽臣山15號3號洋房，錄7.17356億元。其中山頂種植道46號及山頂道99、101及103號，原業主均為老牌家族何崇本家族。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)