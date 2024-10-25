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地產
2024-10-25 11:43:23

銀行高層力挺樓市！滙豐投資管理CEO斥半億入市中半山豪宅｜名人入市

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銀行高層力挺樓市！滙豐投資管理CEO斥半億入市中半山豪宅｜名人入市

銀行高層力挺樓市！滙豐投資管理CEO斥半億入市中半山豪宅｜名人入市

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本港銀行上月跟隨美國減息，加上樓價歷經幾年調整，不少銀行高層紛紛斥巨資力挺樓市。當中滙豐投資管理環球行政總裁馬禮豪近期以5,000萬元購入中半山世紀大廈一伙三房單位。

涉及單位為1座低層A室，實用面積2,041方呎，三房間隔，最新連車位以5,000萬元易手，呎價約24,498元。據悉，登記買家之一為MOREAU NICOLAS JEAN MARIE DENIS，料為滙豐投資管理環球行政總裁馬禮豪。由於集團亞洲業務發展戰略，他於2021年由倫敦調任香港，抵港4年終入市。

至於上述單位原業主於1999 年以約1,480萬元購入，持貨25年轉手，帳面獲利3,520萬元，單位期內升值近2.4倍。資料顯示，同類單位對上一宗成交為1座中層A室，實用面積及間隔相同，於去年以5,930萬元售出，呎價約29,054元。

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世紀大廈位於中半山地利根德里1A號，於1971年開始入伙，共有2座，提供82個單位，實用面積由1,1294,172方呎。

星展行政總裁上月逾4900萬購THE ASTER

星展香港行政總裁龐華毅上月入市「THE ASTER」頂層特色戶。(資料圖片)

星展行政總裁上月逾4900萬購THE ASTER

另外，星展香港行政總裁龐華毅上月亦斥4,939.7萬元入市嘉里建設(683)跑馬地現樓新盤「THE ASTER」頂層特色戶，單位為高層B室，實用面積1,249方呎，三房間隔，呎價約39,549元，錄得「雙破頂」成交。

「THE ASTER」提供106伙，包括100伙標準分層單位，實用面積介乎619至698方呎，為兩房及兩房一套間隔；高層特設兩個三房一套連儲物室單位，實用面積為1,249方呎；另設四個平台特色單位，實用面積介乎581至660方呎。

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