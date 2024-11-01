負資產21年高 季增34%至逾4萬 今季憧憬回落

上季負資產住宅按揭貸款涉及的金額由第二季末的1,550億元，增加至上季末的2,075億元，增幅33.9%。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由第二季末的100億元，增加至上季末的158億元，多58%。至於拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.13%，相較第二季末的0.11%。

金管局昨公布上季末負資產住宅按揭貸款宗數為40,713宗，較第二季末的30,288宗，多逾萬宗或34%，創2003年第四季後近21年新高。分析認為，10月起樓市一二手交投都明顯大增，帶動樓價見底回穩；加上按揭放寬有利降低高成數按保使用比例，預期今季負資產可回落。

金管局又指，負資產個案主要涉及銀行職員住屋按揭貸款或按揭保險計劃貸款，而這類貸款按揭成數一般較高。要注意是，調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，當中並不包括涉及二按。

拖欠比率0.13% 料信貸風險仍低

中原按揭董事總經理王美鳳表示，上季樓價按季下跌約4%、累計由2021年高位平均挫約29%拖累，已分別跌穿樓價兩成及一成界線，令負資產數目錄得增幅。她又表示，高成數按保使用比例放寬按揭成數後已持續下降，加上市場利好因素出現，相信數字會在今季回落。據中原按揭客戶數字，由2023年佔整體比例29%，降至今年3月至9月份的17%，10月更進一步回落至15%。