美大選、議息將至 樓市觀望氣氛濃 中原十大屋苑成交 按周跌46%｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周跌46.2%，零成交屋苑有6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，10月份一手成交錄約2,990宗，較上月全月多3倍，創7個月新高；受一手帶動，二手交投亦回暖，惟減息效應漸消退，加上美國大選及議息會議在即，樓市觀望氣氛增加，令周末交投放緩，料在該兩項結果出爐後，樓市走勢會更明確。

太古城最新呎價報 1.59 萬 港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄2宗買成交，平均實用呎價約15,901元，其中分行促成翠榕閣中層G室，實用面積1,015方呎，採三房套戶連露台間隔，向西北望開揚園景及海景，附連全新裝修。業主早前以2,000萬元放盤，現累減278萬元，獲用家以1,722萬元承接，平均實用呎價16,966元。據了解，原業主於2007年4月以804萬元買入該物業，是次沽出帳面賺918萬元或逾1.1倍。

海怡半島套四房海景戶 1025 萬沽 鄰區屋苑海怡半島錄本月首宗二手成交。港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，屋苑本月首宗由該行促成，為6座高層A室，實用面積747方呎，屬四房連套房間隔，享有海景，最新以1,025萬元沽出，平均實用呎價1,722元。原業主則於2005年以425萬元買入單位，持貨19年，是次沽出帳面獲利600萬元，期內升值1.4倍。

至於九龍區，中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪指，近期整體交投氣氛向好，但焦點仍較集中於一手市場，二手表現平穩。將軍澳新都城本周末錄1宗成交，連續4個周末持平，平均實用呎價報約12,925元。 嘉湖山莊交 11 月暫錄 5 宗 新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊交投暢旺，本周末錄3宗成交，平均實用呎價8,428元，11月暫錄5宗買賣。周末成交包括樂湖居12座高層F室，實用面積449方呎，採兩房間隔，向西望內園景，最新以400萬元沽出，平均實用呎價8,909元。原業主於2010年以141萬元購入單位，持貨14年，現帳面獲利259萬元或升值逾1.8倍。