第4季二手私樓現樓按揭回落 料全年跌破2萬 將創9年新低｜樓市數據

樓市今年初全面撤辣後，整體氣氛好轉，惟效應已消退，令第3季二手私樓按揭需求下降。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年9月登記二手私人住宅現樓按揭合約1,447宗，按月減少243宗或14.4%。在撤辣效應消退下，成交明顯回落，影響二手按揭連跌兩個月，加上第3季市場觀望減息，二手樓市持續拉鋸，影響按揭需求，估計第4季二手現樓按揭數字將下跌至約4,000宗水平，料將為3季低位。

今年第3季二手現樓按揭錄5,283宗，按季上升931宗或21.4%，主要反映撤辣後第2季旺市的情況，惟今年首3季登記二手私樓現樓按揭12,726宗，較去年同期16,668宗下跌23.7%，預期今年全年跌破2萬宗，只有約17,000宗，有望創2016年有記錄以來的近9年新低。此外，9月減息後，樓市明顯回暖，銀行按揭取態轉趨積極，加上10月政府放寬所有物業按揭貸款成數上限劃一為七成，放寬投資移民至5,000萬元或以上住宅物業，相信會刺激成交量上升，但要待年尾至明年首季的按揭登記才開始反映。

9月減息後，樓市明顯回暖，惟要待年尾至明年首季的按揭登記才開始反映。

今年9月登記樓宇按揭合約(不包括樓花) 3,615宗，其中匯豐承辦的合約有1,161宗，佔32.1%；中銀757宗，佔20.9%；恒生397宗，佔11.0%；中國工商銀行(亞洲) 228宗，佔6.3%；東亞188宗，佔5.2%。匯豐整體樓按市佔率終止6個月連升，但仍連續3個月逾30%居首，而中銀市佔則連跌6個月共20.6個百分點。

另外，今年9月登記私人住宅現樓按揭2,766宗，按月減少560宗或16.8%。其中一手市場728宗，二手樓市1,447宗，轉按/現契重按有468宗。一手及二手按揭齊跌兩個月，而轉按則回穩。9月登記私人住宅樓花按揭551宗，按月急升286宗或1.08倍，主要受到第2季發展商積極促銷新盤帶動，當中登記量較多的項目為朗賢峰2B期、日出康城12期A SEASONS PLACE、朗譽及高臨等。

至於9月登記居屋、夾屋、租置計劃按揭合約涉679宗，按月減少366宗或35.0%。因新居屋驥華苑入伙承造按揭已完結，故資助房屋按揭數字由早前連續兩個月逾1,000宗顯著下跌。

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