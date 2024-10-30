第3季二手居屋登記1241宗 高位回落四成 料末季續捱打｜樓市數據

土地註冊處最新數據顯示，今年第3季全港錄得1,241宗居屋二手買賣登記(包括第二市場及自由市場)，較次季的2,174宗，按季急瀉43%，跌幅為近20個季度(即5年)最多；期內成交總值錄約50.11億元，較前季的86.22億元，按季同步萎縮42%，但登記量及總值仍為近5季次高。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受惠於房委會今年上半年放寬居屋擔保期及白居二批證安排，次季二手居屋登記量曾一度躍升至近年高位。然而，居屋業主洞悉市況好轉，叫價轉趨硬朗，在首批有急切需求的居屋客陸續購入心儀居所後，市場氣氛稍微降溫，致使第3季二手居屋未能延續升勢，表現回軟。

第 3 季居屋均價約 403.8 萬 按季升 1.8% 售價方面，今年第3季二手居屋平均每宗售價約403.8萬元，較第2季的396.6萬元上升約1.8%，重返400萬元水平，創近3季新高。上述數字反映房委會於上半年期內推出的政策，成功為二手居屋交投帶來振奮作用，次季交投量更呈現急速彈升，業主有感市況轉旺，遂緩緩上調單位叫價，令居屋平均作價逐步回升。 若按樓價作分析，跌幅最大是價值200萬元以內組別，今年第3季登記宗數僅19宗，按季急瀉56%或24宗。登記量最活躍為300萬至400萬元內組別，錄450宗，惟仍較次季的835宗銳減46%。如以地區劃分，港島區期內跌幅顯著，由前季253宗減至上季128宗，按季大挫49%；新界區及九龍區第3季登記量，則均按季減少約42%，分別錄786宗及327宗登記。

「居屋王」凱樂苑錄 17 宗 按季挫 64% 另外，按屋苑細分，今年第3季長沙灣凱樂苑錄17宗買賣，按季大減64%，成交總值錄約9,342.6萬元，較次季同步銳減六成。至於馬鞍山錦豐苑，則以32宗買賣成為登記量最活躍屋苑，成交總額達1.44億元；緊隨其後的九龍灣麗晶花園，季內亦錄28宗登記，涉資約1.11億元。 一手私樓開價貼市 吸走二手居屋客源 陳海潮指出，日前新居屋共接獲逾10.3萬份申請，為上季二手居屋總登記量逾80倍，可見絕大部分居屋客或將等候攪珠結果，而選擇按兵不動。另外，發展商在減息及提振樓市政策推出後，積極加推新盤，一手私樓開價貼近現市，部分上車盤售價，更與居屋構成直接競爭，故料末季二手居屋走勢疲弱，或恐再跌穿千宗關口，於900宗至1,000宗之間掙扎徘徊。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)