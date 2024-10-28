皓日加推14伙周五發售 折實價896萬起｜九龍灣新盤

呂渭源稱，該批單位價錢較樓花期有逾10%下調，均為兩房間隔，實用面積由494至511方呎，折實售價由896.19萬至1,014.68萬元，折實呎價介乎17,538元至19,974元。至於4伙招標發售單位為三房一套工作間連洗手間間隔，位於中高層。

全盤累沽130伙

他續指，項目現樓重推後售出15伙，吸金1億元；全盤累積沽出130伙，套現11億元。是次開放現樓連裝修示範單位包括33樓A室，三房一套間隔，可遠觀獅子山景觀及港島地標；以及33樓C室，兩房間隔，享開揚運動場景觀。

項目最新售出1伙一房單位，為9樓H室，實用面積327方呎，採用一房開廚設計，折實成交價約556.1萬元，折實成交呎價為17,007元。上述單位間隔方正實用，享寧靜內園景觀。

「皓日」位於牛頭角道11號，設有1座住宅大樓，提供294伙，單位實用面積由289至898方呎，間隔涵蓋一房至三房，另設特色戶。