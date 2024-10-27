瑜悦開賣｜全盤198伙即日售罄 最大手客擲逾4485萬買9伙｜長沙灣新盤

華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」今日(27日)開售全盤198伙，涵蓋一房至三房單位，以及連天台或平台的特色戶。扣除最高折扣16.75%後，單位折實售價由454.54萬至1,258.82萬元，折實呎價介乎13,252元至21,292元。項目於早上9時開售，現場所見大批準買家按組別到場報到，排隊人龍一度延伸延如心商場下層至戶外，場面十分熱鬧。現場消息指，截至下午近5時，全數單位已獲認購。
華懋集團銷售總監封海倫表示，項目特設兩節大手時段推售單位，當中三房一套戶型率先於大手時段已沽清；最大宗為同兩組有關聯客人斥資4,485.46萬購入9伙一房單位。她稱，大部分大手買家為看好西九龍租務回報的投資者，購入單位作收租之用，而項目今天推售的198伙全數沽清，感謝大家熱烈支持。
中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑指，本公司買家出席率約八成，本地客佔比高逾八成；而投資者則佔約三成，主要作收租用途。市場有多組大手客，本公司有兩組本地買家有意揀選4伙，若以即供折實價計算，分別涉資約3,000萬元。他說，「瑜悅」位處西九龍長沙灣地鐵站旁，擁鐵路優勢，且區內租金持續上揚，新晉屋苑的每方呎租金普遍介乎45元至55元，部分更可高逾60元，回報可超過3厘，力吸投資收租客入市。
料本月可錄3000宗一手成交 創7個月高
陳永傑指，減息效應下，一手新盤蜂擁而上，交投氣氛持續造好，本月迄今暫錄約2,500宗一手成交，相信全月可錄3,000宗，創約七個月新高。
「瑜悦」是次銷售截收11,148票，超額認購逾55倍，成為「長沙灣新盤票王」。項目於早上9時開售，分別設有A1、A2及B組；A1組客人須最少購買4至6伙指定單位；A2組客人須最少購買1伙3房單位，或至少2至3伙指定單位；而B組買家則為購買1伙。資料顯示，首輪銷售入場單位為7樓F室，實用面積343方呎，一房間隔，折實售價454.54萬元，折實呎價13,252元。
「瑜悦」位於東京街28號，屬單幢式住宅物業，樓高22層，提供198個單位，單位實用面積由312至594方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中主打一房，設有132伙，佔項目整體單位數目接近七成。項目提供12個車位，預計關鍵日期為2025年6月18日。