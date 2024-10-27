瑜悦買家心聲｜何生斥1100萬購三房自住 樓盤名字成入市原因之一？｜長沙灣新盤

華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」今日(27日)開售全盤198伙，涵蓋一房至三房單位，以及連天台或平台的特色戶。扣除最高折扣16.75%後，單位折實售價由454.54萬至1,258.82萬元，折實呎價介乎13,252元至21,292元。項目於早上9時開售，現場所見大批準買家按組別到場報到，排隊人龍一度延伸延如心商場下層至戶外，場面十分熱鬧。現場消息指，截至下午近5時，全數單位已獲認購。
何先生是次斥資約1,100萬元，購入1伙高層三房作自住之用。本身是商人的他，現居於黃大仙，而公司最新搬至長沙灣區，為方便上班故決定入市，認為是次幸運抽到的籌號較前，而項目價錢「支持得到」；另透露對樓盤名字「ECHO」有情意結，是入市原因之一。
擔心樓價下跌 但相信內地「力撐」樓市
《施政報告》推出利好樓市政策，何先生稱自己並非買樓原因之一，主要自己本身有預留資金。被問及對樓價未來走勢，他坦言擔心樓價下跌，但認為有內地「力撐」下，樓市可望穩定。
「瑜悦」是次銷售截收11,148票，超額認購逾55倍，成為「長沙灣新盤票王」。項目於早上9時開售，分別設有A1、A2及B組；A1組客人須最少購買4至6伙指定單位；A2組客人須最少購買1伙3房單位，或至少2至3伙指定單位；而B組買家則為購買1伙。資料顯示，首輪銷售入場單位為7樓F室，實用面積343方呎，一房間隔，折實售價454.54萬元，折實呎價13,252元。
「瑜悦」位於東京街28號，屬單幢式住宅物業，樓高22層，提供198個單位，單位實用面積由312至594方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中主打一房，設有132伙，佔項目整體單位數目接近七成。項目提供12個車位，預計關鍵日期為2025年6月18日。