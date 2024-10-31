灣仔及佐敦太極軒服務式住宅項目放售 市值9億

太極軒灣仔CHI 138及佐敦CHI 314兩個服務式住宅項目放售，截標日期為今年12月6日(周五)正午12時。

投資市場活躍，有業主放售全幢住宅物業。高力承業主委託為獨家代理以要約形式出售太極軒灣仔CHI 138及佐敦CHI 314兩個服務式住宅項目，截標日期為今年12月6日(周五)正午12時，市值約9億元。 當中灣仔CHI 138位於莊士敦道136號及石水渠街2號，位處大單邊位置，附近大品牌酒店、甲級寫字樓林立，且正對港鐵灣仔站，交通極為方便，亦接近香港會議展覽中心、灣仔渡輪碼頭。是次出售的住宅部分設有不同戶型，分別為開放式、一房單位、兩房單位、複式單位及頂層特色單位；而整幢物業更獲取「綠建環評」建築銅獎認証。

另佐敦CHI 314位於彌敦道314號，毗鄰港鐵佐敦站；而前往西九龍高鐵站約十分鐘，方便來往中國內地。物業提供不同戶型，房間種類包括單睡房、豪華單睡房及雙睡房。

佐敦CHI 314位於彌敦道314號，毗鄰港鐵佐敦站。

高力資本市場及投資服務部主管翟聰表示，隨著港府推出多項吸納人才及留學生的政策，環球經濟復常，本港投資市場亦開始回升，而旅宿及酒店市場由2024年初至今已錄得多項成交；當中較為曯目為晶苑集團先後以2.2億港元購入位於長沙灣「旭逸雅捷酒店．荔枝角」及以1.23億港元購入紅磡新柳街3號作學生公寓。另外，中原投資最近亦以1.8億港元購入尖沙咀栢薈酒店作為在港首個學生公寓項目，反映出整體投資市場上，酒店及全幢住宅買賣尤其活躍。