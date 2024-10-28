沙田第一城本月錄26宗買賣超上月 兩房業主齊倍賺沽貨(有圖)｜藍籌屋苑

近期入市氣氛向好，推動二手交投。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，藍籌屋苑沙田第一城本月暫錄約26宗買賣，已超越上月全月錄19宗成交，實用平均呎價約12,998元水平。
伍錦基指，屋苑最新錄得5期50座高層G室成交，實用面績約304方呎，兩房間隔，坐向西南。從單位相片可見，內櫳附靚裝修，整體保養不俗，外望山景。
據了解，單位上月中開價508萬元放售，最後減價70萬元或約13.8%，至438萬元沽出，呎價約14,408元。原業主於2010年以184萬元購入單位，持貨約14年，現轉售帳面獲利254萬元，物業期內升值近1.4倍。
翻查資料，同座中層G室於今年4月、即樓市撤辣後以448.8萬元售出，呎價約14,763元，最新成交價再低約2.4%。
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用家斥428萬承接中層兩房
另外，屋苑48座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔。伍錦基稱，議價後以428萬元易手，呎價約15,070元。據了解，新買家為用家，見單位價錢合理，間隔合用，即把握機會入市單位自住。
原業主早於1997年以207萬元購入單位，持貨約27年，現轉售帳面賺221萬元，物業期內升值近1.1倍。