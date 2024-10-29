樓價首3季挫7.5% 利嘉閣：今季先求止跌 反彈最快要年底｜樓價指數

差估署最新公布今年9月份私樓住宅樓價指數報287.9點，較8月的292.8點續跌1.67%，連跌5個月，累挫7.01%，按季則跌4.83%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，多項利好因素激活樓市，惟受惠的只是交投量，對樓價影響未見明顯，相信樓價在第4季是先求止住跌勢，最快年底才有反彈動力。

陳海潮指出，9月份樓價持續下跌，仍然受一手新盤低價開售影響，即使9月中下旬及9月底，相繼有減息及中央救市的利好因素支持，整體市場氣氛的確明顯好轉，交投量亦逐步大增，惟只旺丁不旺價。普遍所見，發展商在一手貨尾高企下，低價開盤策略不變，直接窒礙二手樓價反彈動力。

如再減息 12 月有望反彈 惟全年料仍跌 7.5% 展望第4季，下次公布的10月份樓價最多只能收窄跌幅至1%，而美國11月8日再度議息，期望香港可以再跟隨減息，屆時料帶動樓價在11月持平，並於12月開始反彈1%，即整個第4季樓價或趨窄幅波動，全年埋單計數，樓價最終料仍跌7.5%。

租金首 3 季累升 5.4% 今季料平穩微升 租金指數方面，差估署數字顯示9月份按月升幅收窄至0.05%，報196點，反映旺季結束因素，總結第3季租金累升1.82%，而首3季共升5.38%。陳海潮預測，第4季專才及高才通對租賃市場仍有一定支持，租金有機會按季再平穩微升1%至2%，全年租金升幅料約7%。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)