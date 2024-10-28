業主紛紛勁蝕「跳船」 日出康城兩房6年貨帳輸32%｜二手市況

市場消息指，日出康城4期B晉海II第3A座高層A室，實用面積約541方呎，兩房連儲物室間隔，望海景。原叫價880萬元，放盤約5個月，近日獲區內租客洽詢，最終以700萬元沽出，累劈180萬元或約20.5%，呎價約12,939元。據悉，新買家僅睇樓一次即決定承接單位自住。原業主於2018年以約1,033.3萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損約333.3萬元，物業期內大幅貶值約32.3%。

二手交投氣氛回升，部分於樓價高位入市的業主不惜勁蝕「跳船」套現。將軍澳日出康城最新有6年前斥逾千萬元入市兩房的業主，以700萬元將單位易手，帳面慘輸超過300萬元或32%。

翻查資料，同屋苑中層A室，實用面積及間隔相若，今年7月以740萬元售出，呎價約13,704元，不計及樓層因素，同類型單位造價再賣平約40萬元。

海天晉一房 3 年帳輸 170 萬

利嘉閣首席聯席董事鄧達榮稱，海天晉6A座中層D室，實用面積約368方呎，一房開放式廚房間隔，望內園景。新買家早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，鍾情放盤單位間隔四正，景觀怡人，且屋苑住客會所設備多元化，附近生活配套齊備，遂向業主洽購，終以545萬元成交，呎價約14,810元。

據悉，原業主於2021年以約715萬元買入單位，持貨約3年，現轉售帳面損失170萬元，物業期內跌價約23.8%。該屋苑現有約70個單位放盤，最低入場費由約580萬元起。