會德豐跑道區打造5項目 萬聖節DOUBLE COAST I現樓舉行亮燈儀式｜啟德新盤

「DOUBLE COAST I」已屆現樓，有「現樓即買即住」優勢，於今晚舉行亮燈儀式。

今晚適逢萬聖節，會德豐地產參與「起動九龍東」的「食鬼玩轉九龍東萬聖夜嘉年華」，擔任社區夥伴，為巿民帶來精彩生活體驗，與社區建立關係。集團與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」已屆現樓，有「現樓即買即住」優勢，於今晚舉行亮燈儀式，喻意項目現樓閃耀啟德PARK PENINSULA。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團早於十多年前已積極參與當中建設，擴大九龍東的發展版圖，可謂「與整區一同成長」。 自2011年投得區內近年首幅商業用地，連同鄰近的九倉電訊廣場組成逾162萬方呎大型的臨海地標商廈群——One Bay East及8 Bay East。住宅供應方面，集團多年來在區內打造19個住宅項目，為超過2.2萬家庭打造理想家園，包括：啟德站一帶： OASIS Kai Tak、Monaco及Monaco One系列；啟德PARK PENINSULA：MIAMI QUAY、DOUBLE COAST、天瀧、啟德海灣、承豐道18號項目等；藍田、油塘：KOKO Hills系列、Peninsula East；將軍澳、日出康城：O’ South、O’ East系列；未來更有九龍貨倉重建的地標級項目。