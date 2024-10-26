新界鐵路屋苑成蝕讓災區！荃灣海之戀單月連爆6宗 大圍柏傲莊都有份(有圖)｜二手市況

新界區鐵路屋苑近期淪為蝕讓重災區，其中港鐵荃灣西站上蓋屋苑海之戀於本月錄得6宗蝕讓成交，代理指屋苑尤其於下半月起蝕幅明顯擴大，最大宗業主持貨7年帳面虧損324萬元或約15.4%離場。
海之戀．愛炫美四房套狠劈470萬沽
中原地產荃灣區域營業經理黃騰達表示，最近樓市回暖，不少業主趁勢加大減價力度或蝕讓沽貨套現，吸引買家「執平貨」。荃灣海之戀本月交投轉旺，已錄15宗成交，較上月的7宗倍升，惟當中有6宗屬蝕讓個案，蝕讓比例雖與上月差不多，惟蝕幅有擴大趨勢，以往多屬微蝕，本月尤其於下半月起，蝕幅明顯擴大。
黃騰達指，海之戀本月最大蝕讓個案為1座低層A室，實用面積約1,139方呎，四房套房間隔。原業主之前用作收租，今年初以2,250萬元放盤，6月份租約完結，將叫價下調至2,100萬元，之後不斷降價，最後累減470萬元或約20.1%，以1,780萬元沽出，呎價約15,628元。據悉，原業主於2017年以2,104萬元一手買入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損324萬元，物業期內貶值約15.4%。
投資者執大圍柏傲莊兩房「蝕本貨」
中原地產沙田豪宅沙田廣場分行副區域營業經理劉俊杰指，大圍區10月份暫錄35宗成交，當中柏傲莊佔約5宗，屋苑最新錄得1期3A座中層C室成交，實用面積約452方呎，兩房間隔。放盤時開價約935萬元，議價後以878萬元易手，累減57萬元或約6.1%，呎價約19,425元。
據了解，新買家為投資者，見屋苑交通便利，亦有大型商場及會所，生活配套完善，即入市單位投資收租，單位市值月租約2.5萬至2.6萬元計算，新買家料可享約3.4至3.5厘回報。原業主於2020年以937萬元買入單位，持貨約4年，是次易手損失59萬元，物業期內跌價約6.3%。
⇊直擊柏傲莊1期3A座中層C室⇊
柏傲莊四房4年蒸發近兩成
劉俊杰續指，屋苑2期3B座高層F室，實用面積約306方呎，一房間隔。放盤時叫價約680萬元，議價後減50萬元或約7.4%，以630萬元成交，呎價約20,588元。
據了解，新買家為用家。原業主於2020年以783萬元買入單位，持貨約4年，是次轉售帳面蝕153萬元，物業期內蒸發約19.5%。
屯門瓏門兩房4年轉手蝕152萬
港鐵屯門站上蓋屋苑瓏門新近有兩房單位以「蝕讓價」放盤，最終4年間貶值近兩成沽出。市場消息指，瓏門6座高層G室，實用面積約483方呎，兩房間隔。原業主最初以「蝕讓價」660萬元放盤，最終減價12萬元，以648萬元沽出，呎價約13,416元。據悉，新買家為投資者，是次入市作收租之用。
原業主於2020年以800萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面虧損152萬元，物業期內貶值約19%。