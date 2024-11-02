恒地項目連錄成交 天瀧三房大宅3555萬沽 呎價逾3.2萬｜新盤成交

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」自推出以來反應熱烈，周五(1日)以招標形式售出1伙臨海鉅宅，單位為3座10樓B室，三房間隔，實用面積1,085方呎，成交價3,555萬元，成交呎價32,765元。項目自上月19日以現樓形式重推後，速沽27伙，套現約10.8億元。

「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。