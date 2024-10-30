市建局報價都唔睇！ 長實唯一入標 提額外條款遭拒 啟德道流標

本港樓市有回暖跡象，惟發展商買地熱情仍未見升溫。市建局昨收回九龍城啟德道/沙浦道招標重建項目，並透露因為不接納唯一入標者長江實業集團(1113)在招標條款上提出的額外條款。同日，華懋集團以市場估算下限奪得沙田住宅地皮，惟呎價較同區3個月前中標的地皮大跌。 市建局指，長實在招標條款上額外提出條款，而該建議的條款與市建局的招標條款存在差異。按市建局招標項目既定的政策及指引，招標遴選小組向董事會建議不接納有關標書，亦不會開啟有關標書的財務建議及就有關標書的標價作財務評估。

長實：入標目的是不流標 長實發言人指，入標的目的很簡單，希望在市建局財務收益不受損害的前提下，項目亦不會流標。 萊坊高級董事王兆麒表示，項目鄰近的啟德區有大量供應，發展商取態謹慎，除非價格十分吸引，否則難以吸引發展商。他建議，市建局可調整發展條款，包括分紅比例和發展商責任，以及等待市場氣氛進一步改善，例如市場息口進一步回落，屆時重推會比較好。 啟德道/沙浦道項目地盤佔地約5.71萬方呎，可建總樓面約51.4萬方呎，預計可提供約810伙，市場估值約18億至25.7億元，即每方呎樓面地價約3,500至5,000元。據悉，項目容許中標財團分3期支付地價，付款期長達5年。倘售樓收入達82.5億元或以上，便需要向市建局固定分紅30%。

華懋近估值下限奪沙田圍地 另一方面，上周五截標的新界沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界沙田市地段第625號用地共收到6份標書，最終以約10.2億元批予華懋，以最高樓面面積約30.42萬方呎計，每方呎樓面地價約3,357元，較今年7月鄰近的沙田小瀝源源順圍地皮呎價3,952元低約15%。中原測量師行執行董事張競達表示，中標價為市場估值下限，作價較同區另一用地低反映今次地皮質素略遜。他指，現時樓市利好消息多，若樓市於年尾成功轉勢，相信可增加發展商投地興趣及信心。