差估署樓價指數｜高力李婉茵：樓價走勢受減息速度影響 全年至少跌5%

差餉物業估價處公布最新9月份的樓市數據，私人住宅售價指數按月下跌 1.67 % 至 287.9點，按年下跌12.5%，租金指數報196點，按月上升0.1 %，全年至今累計上升 5.4%。 高力香港研究部主管李婉茵表示，截至今年9月底，已落成但仍未出售單位為21,000伙，比截至今年6月的數字升11%。發展商目前正積極出售存貨，然而有部分樓盤開始加價，反映樓市初步有喘穩的跡象。過去兩周的一手住宅市場表現相當不錯，反映買家對住宅物業市場的信心正在逐漸恢復。但仍維持今年全年樓價的預測為下調5%至10%，亦預期2025年樓價將會持平。未來走勢將受減息速度影響，若減息步伐緩慢，樓價有可能進一步受壓。

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