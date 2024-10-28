大手客斥1.05億掃朗賢峯4伙平台特色戶 三房呎售逾3萬創新高｜新盤成交

減息效應以及施政報告利好樓市措施帶動一手市場氣氛轉旺，特色戶備受追捧。鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」今日(28日)錄得5宗成交，其中一組大手客斥資約1.05億元掃入4伙平台特色戶。
當中一伙更創出成交呎價新高，單位為2座1樓B室，實用面積753方呎的三房戶，附設664方呎平台，以2,304.8萬元成功招標售出，成交呎價高見30,608元，創項目開售以來成交呎價新高。
項目本月售出57伙
鷹君地產代理住宅物業銷售及市務總監梁淑儀表示，「朗賢峯」10月至今已錄得57宗成交，銷售金額近9億元；整個項目至今累售692伙，佔可供發售單位87%，總成交金額超過90億元。
「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。