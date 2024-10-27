大埔白石角樓再度見紅 兩房賣750萬 5年蒸發16%｜二手蝕讓

近期入市氣氛向好，帶動整體交投，惟當中不乏業主蝕讓離場，大埔白石角接連有5年前入市業主決定止蝕，最新有逸瓏灣8兩房帳蝕142萬元或約16%沽出。
中原地產新界東豪宅朗濤分行高級分行經理張少聰表示，白石角逸瓏灣8第3C座中層F室，實用面積約595方呎，兩房連儲物房間隔，議價後以750萬元易手，呎價約12,605元。
張少聰透露，新買家為區內客，見屋苑配套完善，環境舒適，單位價錢吸引，即購入單位自住。據了解，原業主於2019年以約892萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面虧損約142萬元，物業期內貶值約16%。
翻查資料，同座中高層F室，實用面積及間隔相若，上月以773.8萬元售出，呎價約13,005元，原業主同於2019年以860萬元入市，現轉售帳面貶值86.2萬元或約10%；而未計及樓層因素，同類單位最新造價再低約3.1%。
收租客執海日灣開放式「蝕本貨」
張少聰稱，白石角海日灣2期12座中層B室，實用面積約251方呎，開放式間隔，議價後以313.8萬元易手，呎價約12,502元。新買家為區內收租客，見屋苑配套完善，單位價錢吸引，即購入單位長線收租，單位市值租金約1.2萬元，買家料可享約4.6厘租金回報。
據了解，原業主於2019年以約397萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面蝕約83.2萬元，物業期內蒸發約21%。
逸瓏灣三房套5年蝕近兩成轉手
中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業指，白石角逸瓏灣高座20座低層B室，實用面積約1,067方呎，三房連套房及工人套房間隔。原開價約1,400萬元，日前議價後減價50萬元或約3.6%，以1,350萬元沽出，呎價約12,652元。
據了解，新買家為外區客，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，即決定購入單位自住。原業主於2019年以約1,680萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面損失約330萬元，物業期內跌價約19.6%。