大埔白石角樓再度見紅 兩房賣750萬 5年蒸發16%｜二手蝕讓

近期入市氣氛向好，帶動整體交投，惟當中不乏業主蝕讓離場，大埔白石角接連有5年前入市業主決定止蝕，最新有逸瓏灣8兩房帳蝕142萬元或約16%沽出。

翻查資料，同座中高層F室，實用面積及間隔相若，上月以773.8萬元售出，呎價約13,005元，原業主同於2019年以860萬元入市，現轉售帳面貶值86.2萬元或約10%；而未計及樓層因素，同類單位最新造價再低約3.1%。

收租客執海日灣開放式「蝕本貨」

張少聰稱，白石角海日灣2期12座中層B室，實用面積約251方呎，開放式間隔，議價後以313.8萬元易手，呎價約12,502元。新買家為區內收租客，見屋苑配套完善，單位價錢吸引，即購入單位長線收租，單位市值租金約1.2萬元，買家料可享約4.6厘租金回報。