周末新盤成交錄465宗 按周回落7% 瑜悦全盤不足8小時沽清｜一手市況

新盤成交氣氛持續暢旺，兩新盤周推開售成功沽清，綜合市場資訊，一手市場於過去周末(10月26日及27日)共錄得約465宗成交，較上周約500宗，按周微跌約7%，仍維持高位水平。華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」周日開售全盤198伙，約8小時全數單位已獲認購；另「天璽．天」周六壓軸推售121伙同樣沽清，兩項目售出單位佔周末成交約68%。
「瑜悦」該批單位折實售價由454.54萬至1,258.82萬元，折實呎價介乎13,252元至21,292元。華懋集團銷售總監封海倫表示，最大宗為同兩組有關聯客人斥資4,485.46萬購入9伙一房單位，大部分大手買家為看好西九龍租務回報的投資者，購入單位作收租之用。
至於「天璽．天」第四輪銷售表現不俗，新地代理總經理胡致遠指，未到黃昏121伙已全數售罄，最大手買家斥資約3,900萬元購入2伙三房單位。項目第2期的預售樓花同意書申請進度理想，預計快將獲批，最快有望下月展開銷售部署，第2期單位位處第1座及第2座，單位售價有上調空間。
【Blue Coast II次輪沽27伙】
長江實業集團(1113)夥港鐵(066)合作發展的黃竹坑新盤「Blue Coast II」周六同日以價單形式發售88伙，次輪銷售沽出27伙。據悉，錄得大手客斥資7,170萬元購入6伙單位，包括5伙兩房及1伙三房。
【海茵莊園單日售出6伙 錄一客兩食】
九龍建業(034)旗下將軍澳「海茵莊園」周日再錄得6宗成交，單日套現逾3,200萬元，當中再錄得一組買家連購2伙單位作投資用途。該批單位實用面積介乎280至287方呎，折實價540.1萬至563.6萬元，折實呎價介乎19,289元至19,638元。項目於本周末共售出8伙，套現逾4,400萬元；本月暫累售119伙，套現超過6.8億元。
【KOKO ROSSO一房627萬沽】
會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS系列上周錄得共9宗成交，周日最新售出3A期「KOKO ROSSO」6座23樓K室，一房開放式廚房單位，實用面積310方呎，以627.3萬元售出，呎價約20,235元。據悉，整個KOKO HILLS系列至今售出852伙，套現逾80億元，深受市場追捧。
中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑指，減息效應下，一手新盤蜂擁而上，交投氣氛持續造好，本月迄今暫錄約2,500宗一手成交，相信全月可錄3,000宗，創約七個月新高。