周末新盤成交錄465宗 按周回落7% 瑜悦全盤不足8小時沽清｜一手市況

華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」周日開售全盤198伙，約8小時全數單位已獲認購。

新盤成交氣氛持續暢旺，兩新盤周推開售成功沽清，綜合市場資訊，一手市場於過去周末(10月26日及27日)共錄得約465宗成交，較上周約500宗，按周微跌約7%，仍維持高位水平。華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」周日開售全盤198伙，約8小時全數單位已獲認購；另「天璽．天」周六壓軸推售121伙同樣沽清，兩項目售出單位佔周末成交約68%。

「瑜悦」該批單位折實售價由454.54萬至1,258.82萬元，折實呎價介乎13,252元至21,292元。華懋集團銷售總監封海倫表示，最大宗為同兩組有關聯客人斥資4,485.46萬購入9伙一房單位，大部分大手買家為看好西九龍租務回報的投資者，購入單位作收租之用。