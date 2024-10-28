十大屋苑｜周末兩日交投按周少14% 利嘉閣：二手要尋求大幅度突破要等一消息來臨

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一手新盤市場熾熱，成為周末樓市焦點，凍結整體購買力；二手方面，部分業主提價或提供的議價空間開始收窄，買家要考慮入市的時間略為拉長，令十大屋苑周末交投量稍見回落。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(26至27日)十大指標屋苑錄約12宗成交，較對上個周六日(19至20日)的14宗，按周減少14%；不過仍為近六個周末以來次高，並連續兩周錄得雙位數水平。

廖偉強指出，一手新盤以優惠價吸客，入市機會可一不可再，對買家而言吸引力較大。他預期，二手業主有見早前各項利好消息出台，談判空間有所收窄，而二手市場要尋求大幅度突破，相信可待下次減息，視乎對市場有否更明顯的提振作用。