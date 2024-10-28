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地產
2024-10-28 09:05:23

十大屋苑｜周末兩日交投按周少14% 利嘉閣：二手要尋求大幅度突破要等一消息來臨

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十大屋苑｜周末兩日交投按周少14% 利嘉閣：二手要尋求大幅度突破要等一消息來臨

十大屋苑｜周末兩日交投按周少14% 利嘉閣：二手要尋求大幅度突破要等一消息來臨

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利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一手新盤市場熾熱，成為周末樓市焦點，凍結整體購買力；二手方面，部分業主提價或提供的議價空間開始收窄，買家要考慮入市的時間略為拉長，令十大屋苑周末交投量稍見回落。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(2627)十大指標屋苑錄約12宗成交，較對上個周六日(1920)14宗，按周減少14%；不過仍為近六個周末以來次高，並連續兩周錄得雙位數水平。

廖偉強指出，一手新盤以優惠價吸客，入市機會可一不可再，對買家而言吸引力較大。他預期，二手業主有見早前各項利好消息出台，談判空間有所收窄，而二手市場要尋求大幅度突破，相信可待下次減息，視乎對市場有否更明顯的提振作用。

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在過去兩天的十大指標屋苑中，有6個屋苑錄得成交；若按地區劃分，新界區錄約5宗買賣；而港島及九龍區則各自錄得4宗及3宗。若以屋苑劃分，太古城及嘉湖山莊各以3宗交投領先，黃埔花園及沙田第一城各錄約2宗交投，至於康怡花園及新都城則各錄1宗買賣。

十大屋苑｜周末兩日交投按周少14% 利嘉閣：二手要尋求大幅度突破要等一消息來臨

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(26至27日)十大指標屋苑錄約12宗成交，按周減少14%。

康怡花園中層戶838萬沽

利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭指，康怡花園在過去周末暫錄約1宗成交，單位為M座中層6室，實用面積約628方呎，以約838萬元成交，呎價約13,344元。

黃埔花園中層戶560萬成交

利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶說，黃埔花園於剛過去的周六日錄約2宗成交，其中包括23座中層A室，實用面積約466方呎，以約560萬元售出，呎價約12,017元。

沙田第一城周末兩日錄2宗買賣

利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛表示，沙田第一城於剛過去的周六日錄約2宗買賣，包括45座中高層F室，實用面積約284方呎，成交價約408萬元，呎價約14,366元。

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